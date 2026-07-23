به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری بخش خزل نهاوند ظهار کرد: خوشبختانه مدیران شهرستان نهاوند از مدیران پرتلاش و پای کار هستند و این همراهی زمینهساز تسریع در حل مسائل شهرستان خواهد بود.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: امروز در شرایط ویژه و حساس قرار داریم و وظیفه مدیران در چنین مقطعی سنگینتر از گذشته است و انتظار میرود با تلاش مضاعف، موانع پیش روی مردم برطرف شود و خدماترسانی بدون وقفه ادامه یابد.
فرماندار نهاوند با بیان اینکه دولت در تامین کالاهای اساسی اقدامات موثری انجام داده است، خاطرنشان کرد: با وجود شرایط خاص، دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا بازار با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشود و آرامش اقتصادی مردم حفظ شود.
وی با اشاره به شرایط سالهای اخیر گفت: سال گذشته حدود پنج ماه درگیر شرایط بحرانی و جنگی بودیم و امسال نیز همچنان با این وضعیت مواجه هستیم که ضرورت برنامهریزی دقیق و مدیریت جهادی را دوچندان کرده است.
بیرانوند همچنین با اشاره به اقدامات عمرانی شهرستان اظهار داشت: سال گذشته در حوزه بهسازی و آسفالت تحولی کمنظیر در شهرستان رقم خورد و اگر وضعیت امروز را با ۲ سال گذشته مقایسه کنیم، پیشرفتهای قابل توجهی در حوزه راهها، دانشگاهها و زیرساختها مشاهده میشود، هرچند بخشی از مشکلات، حاصل انباشت کمکاریهای گذشته است.
وی بر ضرورت اطلاعرسانی خدمات نظام و دولت تاکید کرد و گفت: اقدامات انجامشده باید بهدرستی برای مردم تبیین و اطلاعرسانی شود تا جامعه در جریان خدمات و پیشرفتهای صورتگرفته قرار گیرد.
فرماندار نهاوند از تدوین برنامههای اولویتدار دستگاههای اجرایی خبر داد و افزود: از مدیران خواسته شده علاوه بر انجام وظایف ذاتی، یک برنامه شاخص و اثرگذار که تا پایان سال قابلیت اجرا داشته باشد، با نظر کارشناسی ارائه کنند تا پس از تایید استاندار برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ شود.
وی همچنین با اشاره به اعتبارات استانی تصریح کرد: اعتبارات استانی ظرف هفته آینده ابلاغ خواهد شد و ضروری است مدیران هرچه سریعتر پروژهها و برنامههای خود را به استان اعلام کنند تا در شورای برنامهریزی استان مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
بیرانوند از برگزاری همایش بزرگ سرمایهگذاری شهرستان در آبانماه خبر داد و گفت: در این همایش، سرمایهگذاران ملی، استانی و شهرستانی حضور خواهند داشت و ظرفیتهای سرمایهگذاری نهاوند برای جذب سرمایه و رونق تولید معرفی خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار بر اساس دستور استاندار همدان اظهار کرد: این قرارگاه فعالیت خود را آغاز کرده و مدیران دستگاههای اجرایی سه روز در هفته بهصورت میدانی بر وضعیت بازار نظارت دارند و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
فرماندار نهاوند بر اطلاعرسانی دقیق برنامه خاموشیها تاکید کرد و گفت: اداره برق زمانبندی خاموشیها را از طریق رسانهها بهموقع اطلاعرسانی کند تا مردم بتوانند برنامهریزی لازم را انجام دهند
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