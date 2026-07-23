بیش از ۹۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی در اختیار بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح پنجشنبه در ضیافت همدلی تشکلهای بخش خصوصی استان اظهار کرد: بعد از قریب به ۱۵ ماه که از سال ۱۴۰۴ گذشت، شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم، علیرغم همه این شرایط سخت و دشوار، با همت و تلاش مجموعه ارزشمند بخش خصوصی استان، قدمهای مؤثری برداشته شد. واقعیت این است که در گذشته عمدتاً درباره توسعه، استفاده از فرصتها و گسترش فعالیتها صحبت میکردیم، اما در ماههای اخیر بیشتر وقت ما صرف حل ناترازیها و مشکلات مختلف شد. با این حال، لطف خداوند متعال و تلاش همهجانبه مدیران و فعالان اقتصادی باعث شد در خراسان رضوی بارقههایی از امید ایجاد شود و اقدامات مؤثری به ثمر برسد.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: مایلم تبریک ویژهای به محسن شرکا از چهرههای برجسته و پیشکسوت اقتصادی مشهد و خانواده ایشان عرض کنم؛ چرا که دختر ایشان از میان حدود پنج هزار نامزد از ۷۰ کشور، به عنوان بانوی برتر سال ۲۰۲۶ در حوزه امنیت سایبری و اخلاق هوش مصنوعی انتخاب شد. بدون تردید ایشان و همه ایرانیان توانمندی که در جایجای جهان منشأ اتفاقات بزرگ هستند، سرمایههای ارزشمند کشور به شمار میروند. امیدوارم در آیندهای نهچندان دور شرایط عمومی کشور به گونهای باشد که بتوانیم از این سرمایههای ارزشمند در داخل کشور بهرهمند شویم.
وی با اشاره به خدمات علیرضا رزمحسینی، استاندار سابق خراسان رضوی گفت: رزمحسینی در این استان، بهویژه در حوزه اقتصاد، صنعت و همچنین در دوران مسئولیت در وزارت صمت، منشأ خدمات فراوانی بودند. بدون هیچ تعارفی عرض میکنم که سرمایه اصلی ما در خراسان رضوی همین سرمایهگذارانی هستند که در این استان کار و تلاش کردهاند. امروز بیش از ۹۰ درصد اقتصاد استان خراسان رضوی را بخش خصوصی ایجاد، مدیریت و راهبری میکند و منشأ خدمات ارزشمند بوده است.
مظفری افزود: علیرغم همه مشکلاتی که در ماههای اخیر با آن مواجه بودیم، با لطف خداوند و همراهی مدیران دولتی و بخش خصوصی، فضای تعامل و همکاری مناسبی در استان شکل گرفت. اگرچه گاهی میان ما گلایهها و تذکرهایی نیز وجود داشت، اما همه بر این باور بودیم که مسئولیت را با علم و آگاهی از دشواریهای آن پذیرفتهایم. بارها در جلسات شورای اداری تأکید کردهایم که هر یک از ما هر زمان احساس کردیم نمیتوانیم مسئولیت خود را بهدرستی انجام دهیم، باید میدان را به فردی بسپاریم که توان و باور لازم را دارد.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: مدیران دولتی استان با دل و جان برای انجام مسئولیتهای خود تلاش کردند، هرچند معتقدم این میزان تلاش هنوز کافی نیست و باید بیش از این کار کنیم. در کنار آن، مدیران بخش خصوصی نیز با تمام توان وارد میدان شدند. در مشکلاتی که طی سال گذشته و امسال با آن روبهرو بودیم و شاید به اندازه همه ۴۷ سال پس از انقلاب حادثه، جنگ و گرفتاری تجربه کردیم، بخش خصوصی علیرغم مسائل و مشکلات خود، بهخوبی در کنار ملت، کشور و ایران ایستاد و الگوی ارزشمندی از مسئولیتپذیری ارائه کرد.
وی خاطرنشان کرد: در اوج درگیریهای جنگ، اگرچه به لطف خدا استان خراسان رضوی از صحنه مستقیم درگیریها دور بود، اما بخش خصوصی استان با قید فوریت و با همه توان به استانهای درگیر جنگ کمک کرد و نقش مؤثری در پشتیبانی از آنها داشت. امیدوارم بتوانیم همچنان در کنار یکدیگر برای ایران عزیز، استان بزرگ خراسان رضوی و مردم فهیم و شریف این استان، گامهای مؤثر و ماندگاری برداریم.
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