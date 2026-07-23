سهمیه سوخت بخش کشاورزی همدان ۷ میلیون لیتر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی افشار ظهر پنج شنبه در جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به دغدغه‌های کشاورزان در خصوص کمبود سوخت برای کمباین‌ها و ادوات کشاورزی، اظهار کرد: در پی کاهش سهمیه سوخت کشاورزی استان از ۱۵۵ میلیون لیتر به ۱۱۰ میلیون لیتر که افت ۳۵ درصدی را در پی داشت، با پیگیری‌های نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ۷ میلیون لیتر به سهمیه سوخت کشاورزی استان افزوده شد تا بخشی از مشکلات این حوزه در فصل برداشت رفع شود.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی نقش بسزایی در اقتصاد استان ایفا می‌کند، گفت: این حوزه با گردش مالی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نزدیک به ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده اهمیت حمایت از بهره‌برداران این بخش است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تاکید بر لزوم افزایش سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی، تصریح کرد: با وجود نقش کلیدی کشاورزی در اشتغال و اقتصاد استان، سهم تسهیلات اختصاص‌یافته به این بخش همچنان کمتر از نیاز واقعی است و برای تحقق رشد سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری، باید منابع بانکی بیشتری به این حوزه تخصیص یابد.

وی در ادامه به پیگیری برای جذب ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار ویژه توسعه کشاورزی اشاره کرد و افزود: اقدامات مربوط به تخصیص این اعتبار از اواخر سال گذشته آغاز شده و مرحله نخست آن در شهرستان همدان ابلاغ شده است که به‌تدریج در اختیار بخش‌های مختلف کشاورزی استان قرار خواهد گرفت.

خانجانی افشار در پایان بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های آبی از جمله قنوات و کانال‌های آبرسانی تاکید کرد و ادامه داد: تقویت این زیرساخت‌ها گامی بنیادین در راستای دستیابی به تولید پایدار و افزایش بهره‌وری منابع آب است.