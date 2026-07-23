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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

مخبر: شعله‌های آتشی که آمریکا روشن کرده، دامن همه جهان را می‌گیرد

مخبر: شعله‌های آتشی که آمریکا روشن کرده، دامن همه جهان را می‌گیرد

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری گفت: آتشی که آمریکا در حال روشن کردن آن در میادین نفت و گاز منطقه است، شعله‌هایش دامن همه جهان را خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با توجه به افزایش روز به روز قیمت نفت جهانی در پی تحرکات تجاوزکارانه آمریکا در منطقه در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نوشت: نفت ۱۰۰ دلاری تا این لحظه صرفاً نتیجه اختلال در روند حمل و نقل آن است نه تولید.

وی افزود: آتشی که آمریکا در حال روشن کردن آن در میادین نفت و گاز منطقه است، شعله‌هایش دامن همه جهان را خواهد گرفت.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح ما قطعا با ابتکار عمل و هوشمندی، میدان و سطح بازی را یک پله بالاتر از دشمن تعریف می‌کنند.

کد مطلب 6896979
زهرا علیدادی

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