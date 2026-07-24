به گزارش خبرگزاری مهر، این سلسلهنشستها با محوریت واکاوی اندیشههای شیخ شهابالدین سهروردی، بنیانگذار حکمت اشراق، در روزهای ۶ و ۷ مردادماه ۱۴۰۵ به صورت برخط (آنلاین) برگزار خواهد شد.
در این رویداد که با هدف تبیین نقش سهروردی در تلفیق برهان، شهود و حکمت ایرانی برگزار میشود، جمعی از استادان و پژوهشگران برجسته حوزه فلسفه و اندیشه ایرانی به سخنرانی و تبادل نظر خواهند پرداخت. شیخ شهابالدین سهروردی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان تاریخ ایران شناخته میشود که با نظاممندسازی حکمت اشراق، افقهای نوینی را در فلسفه اسلامی گشوده است که همچنان الهامبخش پژوهشگران معاصر است.
شرکت در این نشستها برای تمامی علاقهمندان، پژوهشگران و دانشجویان آزاد و رایگان است؛ با این حال، حضور در جلسات نیازمند ثبتنام پیشین است. متقاضیان برای نامنویسی و دریافت اطلاعات تکمیلی میتوانند به شناسه تلگرامی @jahaneiraniut پیام دهند.
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