به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ شهابالدین یحیی سهروردی، موسس دومین حوزه اندیشه فلسفی در اسلام است که حکمت اشراق نام گرفته و نزدیک به پنجاه اثر به فارسی و عربی نوشته است.
سهروردی در فلسفه ایرانی و اسلامی، جایگاه مهمی دارد. اندیشه و هوش سرشارش، وی را به نقد فلسفه مشایی کشاند و در پی آن با بهرهگیری از حکمت خسروانی و اندیشههای هرمسی بنیاد فلسفه اشراق را پی ریخت.
شیخ اشراق تعلیمات خود را در دو ساختار کاملا متفاوت عرضه داشته است، یکی ساختار عقلانی و دیگری ساختار رمزی و شهودی. در دو دهه اخیر توجه به فلسفه اشراق و نوآوریهای سهروردی در فلسفه و منطق و عرفان بیشتر شده است و آثار جدیدی درباره سهروردی به زبانهای مختلف نوشته شده و روز هشتم مرداد روز بزرگداشت سهروردی نامگذاری شده است.
در آستانه روز بزرگداشت سهروردی، نشست هفتگی شهر کتاب در روز سهشنبه ۳۱ تیر ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی نوآوریهای سهروردی در فلسفه و منطق اختصاص دارد که با حضور دکتر ضیاء موحد و دکتر سیدمحمود یوسفثانی در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، نبش کوچه سوم برگزار میشود.
در ابتدای نشست، علیاصغر محمدخانی گزارشی از کارنامه سهرودیپژوهی در سال ۹۲ را ارایه میکند.
از علاقهمندان به فلسفه اشراق دعوت میشود که در این نشست شرکت کنند.
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