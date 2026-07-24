به گزارش خبرنگار مهر، در پی فعل و انفعالاتی عجیب سرانجام سیروس پورموسوی عطای کار در ذوب‌آهن را به لقایش بخشید و جمع سبزپوشان اصفهانی جدا شد.

پورموسوی ۸ تیر ۱۴۰۵ به عنوان سکاندار کشتی گاندوها معرفی شد؛ در خصوص انتخاب‌ پورموسوی نیز ابهامات زیادی مطرح بود، از جمله این که وی گزینه عضو جدید هیات‌مدیره ذوب‌آهن و نماینده اسپانسر در باشگاه بود.

عدم مشخص شدن وضعیت دو دستیار پورموسوی و همچنین آنچه تعلل در نقل‌وانتقالات ذوب‌آهن عنوان شد از دلایل اصلی این جدایی به شمار می‌رود؛ هر چند صحبت‌هایی در خصوص تحرکات غیرفوتبالی یکی سرمربی ناآشنا برای نشستن روی نیمکت سبزپوشان نیز به گوش می‌رسید.

اما حالا عبدالله ویسی پس از حدود ۳۴۱۷ روز دوباره هدایت یک تیم اصفهانی را بر عهده خواهد گرفت؛ پپ وطنی پس از آن که در آخرین روزهای زمستان ۱۳۹۵ از سپاهان کنار گذاشته شد در تیم‌های استقلال خوزستان، نفت مسجد سلیمان، شاهین بوشهر، پیکان و فولاد فعالیت داشت.