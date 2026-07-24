مهدوی: فشار بر گلوی ظالم در تنگه هرمز را باید بیشتر کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، با دعوت همگان به رعایت تقوای الهی، به تشریح آسیب‌های عقیدتی و مسائل روز سیاسی و اجتماعی کشور پرداخت.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به موانع رشد معنوی اظهار داشت: جهل و غفلت دو آسیب جدی هستند که باید مراقب باشیم در ایمان ما رخنه نکنند؛ چرا که گاهی مؤمن در وقت گناه غافل است و گاهی نیز دچار جهل می‌شود.

امام جمعه موقت اصفهان با تقسیم جهل به دو نوع «جهل موضوعی» و «جهل حکمی» افزود: در جهل موضوعی، فرد نمی‌داند این کار گناه است یا نه و مصداق را نمی‌شناسد. گاهی نیز جهل حکمی است؛ یعنی شخص اصل مسئله را می‌داند اما متوجه نیست که این مصداق خاص، مصداق گناه است.

وی با استناد به داستان قرآنی حضرت یوسف (ع) بیان کرد: برادران یوسف وقتی او را در چاه انداختند، جاهل به گناه نبودند، بلکه جاهل به ضرر گناه بودند و نمی‌دانستند با این اقدام چقدر از خدا دور می‌شوند و چه ضربه مهلکی به آینده خود می‌زنند.

آیت‌الله مهدوی با اشاره به آیه ۲۰۱ سوره اعراف، تقوا را راه درمان این آسیب‌ها دانست و تصریح کرد: قرآن صراحتاً می‌فرماید کسانی که تقوا دارند، وقتی گروهی از شیاطین با آن‌ها تماس برقرار می‌کنند، متذکر می‌شوند. تقوا باعث می‌شود هم نسیان و فراموشی از مؤمن دور شود و هم جهل در مقابل عقل رخت بربندد.

خطیب جمعه اصفهان در ادامه خطبه‌ها به تحلیل روند مذاکرات بین‌المللی پرداخت و گفت: شورای‌عالی امنیت ملی با ضمانتی که دادند، مطرح کردند که از حقوق ملت دفاع می‌کنند و بر همین اساس اجازه مذاکره گرفتند. رهبر معظم انقلاب علی‌الاصول با این امر مخالف بودند اما با توجه به این ضمانت، اجازه صادر فرموده و تلاش مسئولان را تایید کردند.

وی با اشاره به بی‌اعتباری تاریخی ایالات متحده در پایبندی به تعهدات بین‌المللی خاطرنشان کرد: کسی که می‌خواهد ضامن شود باید استقلال در تصرف داشته باشد، در حالی که طرف مقابل ما آمریکای جنایت‌کاری است که به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیست. قرآن کریم در آیه ۳۲ سوره توبه و آیه ۱۲ سوره انفال صراحتاً می‌فرماید که این‌ها هیچ‌گونه تعهدی به قسم‌های خود ندارند.

آیت‌الله مهدوی بر لزوم عبرت‌گیری از تجربه‌های گذشته تاکید کرد و افزود: امام بزرگوار ما فرمودند وقتی طرف مقابل چنین موجودی است که هیچ تعهدی ندارد، عملاً ضمانت بی‌معناست؛ لذا این یک دستور صریح قرآنی است که به دشمن خبیث و جنایت‌کار اعتماد نکنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حضور میلیونی امت اسلام در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید جبهه مقاومت اظهار داشت: حدود ۴۳ میلیون نفر در ایران و عراق در تشییع پیکر ایشان حضور یافتند که این حماسه‌ای بی‌نظیر، تاریخی و کم‌سابقه بود و مردم در آن یک‌صدا فریاد انتقام سر می‌دادند.

امام جمعه موقت اصفهان در پاسخ به موضع برخی مسئولان که اعلام کرده‌اند دسترسی به جنایت‌کاران ندارند و از انتقام سخن نمی‌گویند، تصریح کرد: منظور از انتقام، اقتضای آن است؛ به این معنا که اگر مقتضی موجود و مانع مفقود شود، سران کفر قطعاً مجازات خواهند شد. ما به طور جدی خواهان انتقام هستیم و آیه ۳۳ سوره اسراء و روایات متعدد اهل‌بیت (ع) بر حق قصاص تأکید دارند.

وی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) در این رابطه افزود: این آیه شریف درباره امام حسین (ع) نازل شده و طبق روایات، اگر امام‌زمان (عج) اهل زمین را به انتقام خون جدشان بکشند، اسراف نکرده‌اند. کسانی که به شهادت امام و رهبران جامعه راضی باشند، شریک در جرم هستند و روزی به سزای اعمال خود خواهند رسید.

آیت‌الله مهدوی در بخش دیگری از سخنان خود به موقعیت استراتژیک خلیج فارس اشاره کرد و گفت: امنیت تنگه هرمز به طور کامل به امنیت کل کشور گره خورده است. دشمن در طول ۴۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحریم‌های سختی را بر ما تحمیل کرده و ملت را با مشکلات عدیده مواجه ساخته است؛ لذا اکنون این تنگه دارد بخشی از خسارت‌های تحمیلی را جبران می‌کند.

وی با بیان اینکه شرایط فعلی فرصتی مناسب برای اعمال فشار بر جبهه استکبار است، تاکید کرد: دشمن اکنون در شرایط وخیمی قرار دارد و حضور نظامی او در منطقه هزینه‌های سنگینی برایش تراشیده است. ما باید فشار بر گلوی ظالم را بیشتر کنیم تا او را خفه کنیم و فتنه را به طور کامل از منطقه دفع کنیم.

خطیب جمعه اصفهان با تبیین ابعاد جنگ ترکیبی دشمن افزود: دشمنان از طریق جنگ رسانه‌ای، شایعه‌پراکنی و بزرگ‌نمایی مشکلات جامعه، تضعیف اعتماد مردم به مسئولان را هدف قرار داده‌اند؛ بنابراین ما باید انسجام ملی خود را تقویت کرده و حضور در میدان را کم‌رنگ نکنیم.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین در جامعه، خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نمایندگان تقاضا می‌کنم به وظیفه قانونی خود در نظارت بر اجرای قانون عمل کنند و بررسی نمایند که مجریان تا چه زمانی می‌خواهند در انجام وظایف خود ترک فعل کنند؟ آیا قرار است بی‌بندوباری جامعه را بیشتر فرا بگیرد؟

آیت‌الله مهدوی تاکید کرد: عمل به قانون، اتحاد و همدلی را به ارمغان می‌آورد و مجریان باید بدانند که ترک قانون، نوعی وحدت‌شکنی و عامل ایجاد دوگانگی در جامعه است. امیدواریم مسئولان اجرایی به اهمیت وحدت توجه داشته و بر اجرای قانون جدیت به خرج دهند؛ چرا که ما تمام خاک کشور را وطن خود می‌دانیم و اجازه نخواهیم داد دشمن پای کثیف خود را بر آن بگذارد و با هرگونه تعرض برخورد جدی خواهیم کرد تا وحدت ملی محفوظ بماند.