سرهنگ موسی بزرگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از بروز تصادف زنجیره‌ای در کمربندی سمنان خبر داد و ابراز کرد: در این حادثه یک دستگاه مینی بوس واژگون شد.

وی با بیان اینکه چهار خودرو در کمربندی سمنان در این حادثه با هم برخورد کردند، افزود: مأموران امدادی بلافاصله در صحنه حاضر شدند تا به مصدومان احتمالی رسیدگی شود.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه این تصادف یک مجروح داشت که عوامل امدادی به وی امداد رسانی کردند، تاکید کرد: کسی در این تصادف زنجیره‌ای به صورت جدی آسیب ندید.

بزرگی با بیان اینکه سه خودروی تیبا، پراید و پژو نیز در این حادثه به یکدیگر برخورد کردند، گفت: خسارات این خودروها مالی بوده است.

وی افزود: علت حادثه در دست بررسی است اما تیم کارشناسی علت اولیه را عدم توجه راننده پراید به جلو عنوان کرده‌اند.