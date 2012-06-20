سه کشته در حوادث رانندگی محورهای استان سمنان/واژگونی خودرو مهمترین علت تصادفات

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا رضوی خبیر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل مقر مرکزی پلیس راه استان سمنان با اعلام اینکه در روز بیست و نهم خرداد ماه، سه نفر از هموطنان در محورهای استان سمنان کشته شدند، افزود: این سه نفر کشته شده در واژگونی سه دستگاه خودرو در شبانه روز گذشته در جاده های استان جان خود را از دست دادند.

وی در تشریح این سه حادثه رانندگی منجر به فوت گفت: در ساعت 22 شب گذشته، یک دستگاه وانت نیسان در محور دامغان - سمنان به علت بی توجهی راننده به جلو از جاده منحرف و واژگون شد و در این سانحه سرنشین زن 23 ساله خودرو در صحنه تصادف جان خود را از دست داد.

خبیر افزود: در سانحه دیگر در ساعت 13 روز گذشته در جاده چشمه علی دامغان تخطی راننده سواری پراید از سرعت مطمئنه، واژگونی منجر به فوت را رقم زد که راننده خودرو در دم کشته شد.

وی اظهار داشت: در ساعت هفت و نیم صبح دیروز نیز واژگونی تریلی ولوو در محور گرمسار- سمنان به علت خواب آلودگی راننده 21 ساله که فاقد گواهینامه رانندگی بود، مرگ سرنشین تریلی را به همراه داشت و این راننده نیز در صحنه جان باخت.

فرمانده پلیس راه استان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر مهم ترین علت تصادف در جاده های استان در محور تهران - مشهد، گفت: واژگونی خودروها مهمترین علت تصادفات رانندگی در راه های استان سمنان است.

خبیر خاطرنشان کرد: حداکثر سرعت مجاز در محور تهران - مشهد در محدوده استان سمنان 110 کیلومتر است و پلیس راه با متخلفان برخورد می کند.

سرهنگ رضوی خبیر به رانندگان عبوری از راه‌های این استان توصیه کرد به علت کویری بودن این استان در فواصل مختلف دقایقی استراحت و سپس ادامه مسیر دهند و کمربند ایمنی را برای تمام سرنشینان خودرو استفاده کنند.

به گزارش مهر: بیش از 550 کیلومتر از مسیر 900 کیلومتری تهران - مشهد از استان سمنان می گذرد.