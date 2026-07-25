به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «گسترش نظام اَقطاع‌داری و جنبش اسماعیلیه نزاری» تازه‌ترین اثر محسن سراج است که با نگاهی تحلیلی و متفاوت، یکی از مهم‌ترین جنبش‌های تاریخ ایران و اسلام را بازخوانی می‌کند. این پژوهش پاسخی به این پرسش است که آیا جنبش اسماعیلیهٔ نزاری تنها یک جنبش مذهبی بود یا ریشه‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی نیز در پیدایش و تداوم آن نقش داشت؟

نویسنده با نگاهی نو و پژوهشی، یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ ایران و اسلام را از زاویه‌ای متفاوت بررسی می‌کند، با تکیه بر منابع دست اول تاریخی و آثار برجسته‌ترین پژوهشگران، نشان می‌دهد که گسترش نظام اقطاع‌داری سلجوقی چگونه زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شکل‌گیری دعوت جدید اسماعیلیه را فراهم ساخت. این اثر، با پیوند تاریخ سیاسی، اقتصاد، جامعه‌شناسی و اندیشه، تحلیلی بدیع از مقاومت بیش از ۱۷۰ سالهٔ اسماعیلیان ارائه می‌دهد. استدلال‌های مستند، رویکرد میان‌رشته‌ای و طرح فرضیه‌ای تازه، این کتاب را به اثری متفاوت در مطالعات تاریخ ایران تبدیل کرده است. پژوهش حاضر نه‌تنها برای علاقه‌مندان به تاریخ اسماعیلیه، بلکه برای پژوهشگران تاریخ ایران، مطالعات اسلامی و تاریخ اندیشه، اثری خواندنی و تأمل‌برانگیز خواهد بود؛ کتابی که می‌تواند نگاه شما را به یکی از مهم‌ترین جنبش‌های تاریخ ایران دگرگون سازد.

کتاب «گسترش نظام اَقطاع‌داری و جنبش اسماعیلیه نزاری» به قلم محسن سراج، توسط انتشارات میراثبان با همکاری مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی در لندن در شمارگان ۲۰۰ نسخه در ۴۹۶ صفحه جلد سلفون، با بهای پشت جلد ۱.۵۰۰.۰۰۰ منتشر شده است.