به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از رمان «اگر»، تازه‌ترین اثر اسماعیل بنده‌خدا، روز یکشنبه چهارم مردادماه با حضور محمدحسین رجبی دوانی، پژوهشگر و استاد تاریخ اسلام، در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

رمان «اگر» در گونه «تاریخ جایگزین» نگاشته شده و با طرح این پرسش محوری که «اگر مردم کوفه در زمان حضور مسلم بن عقیل رفتاری دیگر در پیش می‌گرفتند، چه سرنوشتی برای تاریخ اسلام رقم می‌خورد؟» روایتی داستانی از یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ اسلام ارائه می‌دهد.

این اثر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ادبیات داستانی، مخاطب را به تأمل درباره مسیرهای ناپیموده تاریخ دعوت می‌کند؛ مسیری که می‌توانست با تصمیم‌ها و انتخاب‌هایی متفاوت، سرنوشتی دیگر بیابد.

مراسم رونمایی از این کتاب از ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز یکشنبه چهارم مردادماه در خبرگزاری مهر به نشانی تهران، خیابان نجات‌اللهی، کوچه رضا مقدسی، پلاک ۱۸ برگزار خواهد شد و حضور علاقه‌مندان، پژوهشگران و دوستداران ادبیات و تاریخ در این برنامه آزاد است.