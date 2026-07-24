بازیکن جوان فوتبال هرمزگان آسمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین مرادی، بازیکن فوتبال هرمزگان و عضو پیشین تیمهای پالایش نفت بندرعباس و شناورسازی پیپشت قشم، پس از ماهها مبارزه با بیماری سرطان، دار فانی را وداع گفت.
مرادی در سالهای حضور خود در فوتبال هرمزگان، با پیراهن تیمهای پالایش نفت بندرعباس و شناورسازی پیپشت قشم به میدان رفت و به عنوان یکی از بازیکنان جوان و پرتلاش فوتبال استان شناخته میشد.
درگذشت این فوتبالیست هرمزگانی، بار دیگر یاد مرحوم عمر محمدی، دیگر بازیکن فوتبال استان و همتیمی سابق وی را که سال گذشته در سانحه رانندگی جان باخت، در میان اهالی فوتبال زنده کرد.
آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مرحوم عبدالحسین مرادی متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
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