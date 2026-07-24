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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳

بازیکن جوان فوتبال هرمزگان آسمانی شد

بازیکن جوان فوتبال هرمزگان آسمانی شد

قشم- عبدالحسین مرادی، بازیکن جوان فوتبال هرمزگان و عضو پیشین تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و شناورسازی پی‌پشت قشم، پس از ماه‌ها مبارزه با بیماری سرطان دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین مرادی، بازیکن فوتبال هرمزگان و عضو پیشین تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و شناورسازی پی‌پشت قشم، پس از ماه‌ها مبارزه با بیماری سرطان، دار فانی را وداع گفت.

مرادی در سال‌های حضور خود در فوتبال هرمزگان، با پیراهن تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و شناورسازی پی‌پشت قشم به میدان رفت و به عنوان یکی از بازیکنان جوان و پرتلاش فوتبال استان شناخته می‌شد.

درگذشت این فوتبالیست هرمزگانی، بار دیگر یاد مرحوم عمر محمدی، دیگر بازیکن فوتبال استان و هم‌تیمی سابق وی را که سال گذشته در سانحه رانندگی جان باخت، در میان اهالی فوتبال زنده کرد.

آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مرحوم عبدالحسین مرادی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6897750

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    نظرات

    • محمد امین آقا IR ۰۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
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      خدا رحمتش کند خدا به خانواده اش صبر بده

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