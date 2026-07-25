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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۶

وزیر امور خارجه به تهران بازگشت

وزیر امور خارجه به تهران بازگشت

وزیر امور خارجه که به منظور شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان شانگهای به قرقیزستان سفر کرده بود، دقایقی قبل وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه که عصر پنجشنبه اول مردادماه، به منظور شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان شانگهای تهران را به مقصد چولپون‌آتا قرقیزستان ترک کرده بود، دقایقی قبل وارد تهران شد.

نشست شورای وزیران امور خارجه در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۵ در شهر چولپون‌آتا قرقیزستان با امضای ۲۵ سند در قالب ۹ تصمیم خاتمه یافت.

در حاشیه ابن اجلاس عراقچی دیدارهای دو جانبه‌ای با همتایان از ۵ کشور روسیه، چین، پاکستان، ازبکستان و قرقیزستان داشت.

کد مطلب 6898050
نفیسه عبدالهی

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