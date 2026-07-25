آغاز طرح برخورد با تخلفات موتور سواران در خطوط ویژه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، در خصوص زمان اجرای طرح برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران، گفت: این طرح از امروز در خطوط ویژه خیابان های آزادی، انقلاب اسلامی و خیابان ولیعصر (عج) از میدان منیریه تا پل پارک وی در ۴۰ نقطه اجرا می‌شود.

وی افزود: براساس «ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» تمامی قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌ چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده است.

سردار موسوی پور با بیان اینکه این طرح از روز شنبه در پایتخت اجرایی میگردد گفت: تخلفات موضوع طرح از جمله تردد در خطوط ویژه، عدم استفاده از کلاه ایمنی «کلاه زندگی»، پوشش پلاک، عبور از محل ممنوع، حرکت در خلاف جهت و حرکت در پیاده رو توسط همکاران بنده اعمال قانون می‌شود.

وی در ادامه این طرح به موضوعات دیگری همچون برخورد با تخلفات موتور سیکلت سواران، توقیف ساعتی و اجرای طرح موتوریار، رفع اثر از پوشش پلاک «موتورسیکلت» و آشکارسازی پلاک نیز اشاره کرد .

سردار موسوی پور تصریح کرد: مهم‌ترین تدابیر کلی این طرح «افزایش انضباط ترافیکی و ایمنی عبور و مرور در خطوط ویژه، کاهش تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی، افزایش احساس امنیت عمومی در جامعه، پاسخ به مطالبات عمومی در حوزه رسیدگی به جرایم رانندگی و برخورد قاطع و بدون اغماض با تردد وسایل نقلیه» در «خطوط ویژه» با نظارت پلیس و برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران در چارچوب قوانین و مقررات است.

وی تاکید کرد: اجرای این طرح این امکان را فراهم می سازد تا همه کاربران ترافیکی با آرامش و امنیت در سطح شهر تهران تردد کنند.