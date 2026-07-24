سرهنگ ایرج مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به اربعین حسینی و افزایش حجم تردد زائران در محورهای منتهی به مرز مهران، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در این مسیرها خبر داد و اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تردد تمامی تریلرها، کامیون‌ها و کامیونت‌ها در محورهای ایلام-مهران و بالعکس، از ساعت ۷ صبح روز یکشنبه ۱۱ مردادماه تا ساعت ۷ صبح روز جمعه ۱۶ مردادماه ممنوع خواهد بود.

وی با بیان اینکه خودروهای حامل مواد سوختی، مواد فاسدشدنی، خودروهای پشتیبانی مواکب و امدادرسانی از این ممنوعیت مستثنی هستند، افزود: این محدودیت‌ها با هدف تسهیل تردد زائران و کاهش بار ترافیکی در مسیرهای منتهی به مرز مهران اعمال می‌شود تا زائران بتوانند با سهولت بیشتری به پایانه مرزی دسترسی پیدا کنند.

رئیس پلیس راه استان ایلام با اشاره به اینکه تا پایان اجرای این طرح در شانزدهم مردادماه، اعمال هرگونه محدودیت و ممنوعیت ترافیکی برای تمامی خودروها در مسیرهای منتهی به پایانه مرزی مهران با توجه به شرایط ترافیکی و بنا به صلاحدید ماموران پلیس راه مستقر در محل انجام خواهد شد، تصریح کرد: اطلاع‌رسانی لازم نیز همزمان به رانندگان و زائران انجام می‌شود تا آنان از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

وی در پایان از رانندگان و زائران خواست که با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به توصیه‌های پلیس راه، همکاری لازم را در اجرای این طرح داشته باشند تا شاهد سفری ایمن و بدون دغدغه برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشیم.