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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

صدور بیش از دو هزار و ۱۳۹ پروانه کسب صنفی در هرمزگان

صدور بیش از دو هزار و ۱۳۹ پروانه کسب صنفی در هرمزگان

بندرعباس - رئیس اداره امور اصناف و تشکل‌های صنفی اداره کل صمت هرمزگان گفت: از ابتدای سال تا کنون بیش از دو هزار و ۱۳۹ فقره پروانه کسب صنفی درهرمزگان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تنیده افزود: صدور پروانه های صنفی در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی در رسته های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی بوده است.

وی اظهار داشت: ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب یکی از مهمترین برنامه های اداره امور اصناف می باشد.

تنیده گفت: بیشترین پروانه های صنفی صادر شده در رسته های آرایشگاه زنانه، آرایشگاه مردانه، ماشین آلات سیار، خرازی، پارچه فروشی و خیاطی صادر شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به پروانه های صنفی صادر شده در رسته های اعلام شده زمینه اشتغال ۵ هزار و ۳۴۷ نفر به صورت مستقیم در استان فراهم شده است.

رئیس اداره امور اصناف و تشکل‌های صنفی هرمزگان در پایان اظهار داشت: از ابتدای سال تا کنون علاوه بر صدور پروانه کسب صنفی، قریب به ۳۸۹ عدد کارت مباشرت نیز در استان هرمزگان صادر شده است.

کد مطلب 6898286

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