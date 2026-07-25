۶۴ شهر تا پایان تابستان صاحب پزشک خانواده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدسجاد رضوی گفت: هدف اصلی این جلسات، همافزایی، بهرهگیری از دیدگاههای دانشگاهها و اتخاذ تصمیماتی است که به ارتقای سلامت مردم و رفع چالشهای حوزه درمان منجر می شود.
وی با اشاره به روند اجرای برنامه پزشکی خانواده، اظهار داشت: این برنامه که از سال گذشته بهصورت آزمایشی در چند شهر آغاز شده، اکنون با شتاب بیشتری در حال توسعه است و براساس برنامهریزی انجامشده، تا پایان شهریور امسال بیش از ۶۴ شهر تحت پوشش پزشکی خانواده قرار خواهند گرفت.
معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر نقش دانشگاههای علوم پزشکی در اجرای این برنامه افزود: تمامی شهرهای منتخب بر اساس اعلام آمادگی و پیشنهاد خود دانشگاهها انتخاب شدهاند و وزارت بهداشت نیز با تمام توان از اجرای این طرح حمایت میکند.
وی تصریح کرد: آییننامههای اجرایی این برنامه، اسناد پویا و قابلبهروزرسانی هستند و پیشنهادهای دانشگاهها بهطور مستمر بررسی شده و در صورت نیاز در دستورالعملها اعمال خواهد شد تا برنامه متناسب با شرایط بومی کشور تکامل یابد.
رضوی افزود: این الگو امروز در بیش از ۱۳۵ کشور جهان اجرا میشود و بهعنوان یکی از موفقترین نظامهای ارائه خدمات سلامت شناخته شده است. وزارت بهداشت نیز با بهرهگیری از تجربههای جهانی و متناسبسازی آن با شرایط کشور، اجرای گامبهگام این برنامه را دنبال میکند.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده برای کاهش فشار هزینههای درمان بر مردم اظهار کرد: این برنامه با همکاری سازمانهای بیمهگر، برنامهریزیهای لازم برای تقویت حمایتهای بیمهای و کاهش پرداخت از جیب مردم در حال انجام است تا خدمات درمانی با کیفیت و با کمترین هزینه در اختیار مردم قرار گیرد.
رضوی در تشریح چالش های این طرح گفت: تأمین به موقع منابع مالی، تکمیل ظرفیت و زیرساخت های الکترونیکی در تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و تکمیل تجهیزات و فضای فیزیکی مراکز دانشگاهی از چالش های اجرای این برنامه است.
معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای افزایش آمادگی نظام سلامت در استانهای جنوبی کشور گفت: ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی، تعیین استانهای معین، آمادگی تیمهای تخصصی و هماهنگی میان دانشگاههای علوم پزشکی از جمله اقداماتی است که برای تضمین استمرار خدمات درمانی در این مناطق پیشبینی شده است.
رضوی با قدردانی از تلاش دانشگاههای علوم پزشکی، بهویژه دانشگاههای استانهای جنوبی، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت با حمایت وزیر بهداشت، تأمین منابع مالی، دارویی، تجهیزاتی و نیازهای ضروری این استانها را با جدیت دنبال میکند تا هیچگونه خللی در ارائه خدمات درمانی به مردم ایجاد نشود.
وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی، بر ضرورت حفظ آمادگی کامل دانشگاههای علوم پزشکی تأکید کرد و گفت: برنامهریزیهای لازم برای تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات درمانی انجام شده است تا ضمن ارائه خدمات شایسته به زائران، روند خدمترسانی به مردم در سراسر کشور نیز بدون وقفه و با کیفیت مطلوب ادامه یابد.
معاون درمان وزارت بهداشت در پایان با تأکید بر اهمیت همفکری و تعامل مستمر با دانشگاههای علوم پزشکی، اظهار امیدواری کرد؛ با همافزایی همه ارکان نظام سلامت، گامهای مؤثری در مسیر ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی مردم برداشته شود.
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