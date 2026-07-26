تماشای تلویزیون باعث تخریب مغز می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان اخیراً گزارش دادند که تماشای زیاد تلویزیون با افزایش انقباض در نواحی مغز مرتبط با حافظه و تفکر مرتبط است.
محققان گفتند که کوچک شدن مغز فقط به دلیل بیتحرکی نیست، زیرا انواع دیگر رفتارهای کمتحرک با حجم کمتر مغز مرتبط نیستند.
«ناتان فتر»، محقق ارشد در برنامه زیستشناسی انسانی و تکاملی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، در یک بیانیه خبری گفت: «ما اغلب مردم را تشویق میکنیم که زمان زیادی را صرف نشستن نکنند، اما متخصصان ممکن است بخواهند این توصیه را گسترش دهند تا فعالیتهای انجام شده در حالت نشسته را نیز شامل شود، زیرا به نظر میرسد این فعالیتها تأثیرات متمایزی بر سلامت مغز دارند.»
برای مطالعه جدید، محققان دادههای حدود ۱۷۰۰ نفر را که در یک مطالعه طولانی مدت در مورد سلامت قلب و مغز شرکت کرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند. شرکتکنندگان، با میانگین سنی ۵۳ سال، بین سالهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۹ انتخاب شدند.
به عنوان بخشی از مطالعه، از افراد در مورد عادات تماشای تلویزیون شان سوال شد. همچنین از آنها اسکن MRI مغز گرفته شد.
نتایج نشان داد افرادی که «اغلب» تلویزیون تماشا میکردند، در مقایسه با افرادی که «به ندرت» تلویزیون تماشا می کردند یا «هرگز» تماشا نمیکردند، تفاوتهای ساختاری گستردهای در مغز خود داشتند.
این تیم، انقباض در نواحی مغز مرتبط با علائم اولیه بیماری آلزایمر را کشف کرد. آنها همچنین آسیب بیشتری به ماده سفید مغز یافتند که با زوال شناختی و زوال عقل مرتبط است.
این تفاوتها حتی پس از اینکه محققان عوامل دیگری مانند فعالیت بدنی، دیابت، سیگار کشیدن، نوشیدن الکل و شاخص توده بدنی (BMI) را در نظر گرفتند، همچنان پابرجا ماند.
جالب اینجاست که محققان گفتند نشستن در حین تماشای تلویزیون علت این تغییرات مغزی نبود.
محققان دریافتند افرادی که گفتند زیاد در محل کار مینشینند، حجم مغز بزرگتری داشتند و آسیب کمتری به ماده سفید مغزشان وارد میشد، نسبت به کسانی که زیاد تلویزیون تماشا میکردند.
به نظر میرسد مردان به طور خاص در برابر زوال مغز ناشی از تلویزیون آسیبپذیرتر هستند. محققان گفتند هنگامی که اسکنهای MRI بر اساس جنسیت جدا شدند، بیشتر تغییرات مشاهده شده در مغز در مردان مشاهده شد.
محققان تاکید می کنند پزشکان به جای اینکه فقط بیماران را به حرکت بیشتر هدایت کنند، ممکن است بخواهند زمان کمتری را برای تماشای تلویزیون توصیه کنند. حتی بهتر است افرادی که نشسته هستند، زمان تماشای تلویزیون را با فعالیتهای دیگری که مغز را تحریک میکنند، جایگزین کنند.
به گفته محققان: «سالهاست که ما بر میزان نشستن افراد تمرکز کردهایم. یافتههای ما نشان میدهد که باید به کارهایی که آنها هنگام نشستن انجام میدهند نیز توجه کنیم.»
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