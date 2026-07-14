حامدی: بیش از ۱۵ هزار تُن گندم از کشاورزان سقزی خریداری شد

محمد حامدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون ۱۵ هزار و ۴۹۴ تُن گندم از کشاورزان این شهرستان خریداری شده و روند خرید تضمینی همچنان ادامه دارد.

وی افزود: امسال به دلیل تغییرات اقلیمی و افزایش بارندگی‌ها، زمان آغاز برداشت گندم حدود ۱۲ روز با تأخیر همراه شد و همین موضوع موجب شد میزان خرید گندم در مقایسه با سال گذشته کمتر باشد.

مدیر جهاد کشاورزی سقز با اشاره به اینکه سال گذشته برداشت گندم از اوایل تیرماه آغاز شده بود، ادامه داد: شرایط جوی امسال باعث شد عملیات برداشت دیرتر آغاز شود و به تبع آن میزان تحویل محصول به مراکز خرید نیز کاهش یابد.

حامدی همچنین از خرید محصولات دیگر کشاورزان شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون ۶۹۲ تُن کلزا و ۵۱ تُن کاملینا نیز از بهره‌برداران بخش کشاورزی سقز خریداری شده است.