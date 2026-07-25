حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری بیست‌ودومین اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در این شهر خبر داد.

وی با اشاره به تداوم برگزاری این اجتماعات مردمی اظهار کرد: بیست‌ودومین اجتماع «نحن المنتقمون» در قالب موج ۱۴۷، شامگاه شنبه سوم مردادماه از ساعت ۲۱ با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: مسیر این راهپیمایی از چهارراه ارشاد آغاز شده و تا چهارراه گلستان ادامه خواهد داشت و از مردم ولایتمدار و انقلابی کرمانشاه دعوت می‌شود با حضور پرشور خود، بار دیگر حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایران عزیز را به نمایش بگذارند.

حجت‌الاسلام عبدی با بیان اینکه شعار این اجتماع «در هر شرایطی پای کار ایرانِ جانمان هستیم» است، تصریح کرد: راهپیمایی این هفته به نام هشت شهید مدافع امنیت مزین شده و یاد و خاطره این شهدا در جریان مراسم گرامی داشته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این اجتماع به نام شهید قائد سیدعلی حسینی خامنه‌ای نامگذاری شده و همچنین یاد و نام شهیدان قدرت‌الله مرادی، مرتضی حیدری، حیدر متوالی، حمید شفیع‌زاده، اصغر رستمی، کیخسرو رضایی، میلاد قبادی و محمدباقر همتی‌نژاد نیز گرامی داشته می‌شود.