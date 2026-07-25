محمودی: قرارگاه امدادی باشماق باید در بالاترین سطح آمادگی عملیاتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، بابک محمودی عصر شنبه در جریان بازدید میدانی از قرارگاه عملیاتی اربعین در مرز بین‌المللی باشماق، روند آمادگی نیروهای امدادی و وضعیت تجهیزات و زیرساخت‌های پشتیبانی این مرز را مورد بررسی قرار داد.

این بازدید با هدف ارزیابی ظرفیت‌های امدادی، بررسی نحوه استقرار نیروها و پایش روند ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی انجام شد و مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان و جمعی از معاونان استانی نیز رئیس سازمان امداد و نجات را همراهی کردند.

محمودی در جریان این بازدید با حضور در بخش‌های مختلف قرارگاه، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت آمادگی تیم‌های امداد و نجات و امکانات پشتیبانی قرار گرفت و سطح آمادگی موجود در مرز باشماق را مطلوب ارزیابی کرد.

ضرورت آمادگی حداکثری برای خدمت‌رسانی به زائران

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور با اشاره به اهمیت مرز باشماق در تردد زائران اربعین، بر ضرورت حفظ آمادگی حداکثری نیروهای امدادی و تجهیزات تأکید کرد و گفت: سرعت عمل و توان واکنش به‌موقع در برابر حوادث احتمالی باید در تمام مراحل خدمت‌رسانی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به افزایش حجم تردد زائران در ایام اربعین، قرارگاه عملیاتی باشماق جایگاه مهمی در شبکه امدادرسانی دارد و لازم است همه ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات ایمن و مطلوب به زائران به‌کار گرفته شود.

پایش میدانی خدمات امدادی و پشتیبانی

در ادامه این برنامه، پیام جلالی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان نیز به همراه معاون پشتیبانی و منابع انسانی، مسئول بازرسی استان و معاون امداد، روند فعالیت بخش‌های مختلف قرارگاه عملیاتی اربعین در مرز باشماق را بررسی کرد.

این بازدید با همراهی نماینده بازرسی کشوری انجام شد و طی آن، نحوه اجرای دستورالعمل‌های امدادی، خدماتی و پشتیبانی و میزان آمادگی بخش‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.

تأکید بر حفظ کرامت زائران اربعین

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان در جریان این بازدید از آشپزخانه، نانوایی سیار، اقامتگاه اضطراری و دیگر بخش‌های خدمات‌رسان و محل‌های اسکان موقت زائران بازدید کرد و با نیروهای عملیاتی و داوطلبان به گفت‌وگو پرداخت.

جلالی با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت زائران و ارتقای کیفیت خدمات، بر افزایش سرعت خدمت‌رسانی در روزهای اوج تردد و آمادگی کامل نیروها برای پاسخ‌گویی به نیازهای احتمالی تأکید کرد.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، ابراز امیدواری کرد با تداوم نظارت و هم‌افزایی میان مجموعه‌های بازرسی کشوری و استانی، نواقص احتمالی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود و زائران اباعبدالله الحسین (ع) در مرز باشماق از خدماتی مطلوب، ایمن و شایسته برخوردار شوند.