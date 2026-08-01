پرویز شاکری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، بازدید مشترکی با حضور نمایندگان دستگاههای عضو ستاد مناسبسازی و نماینده وزارت راه و شهرسازی از مجتمعهای خدماتی و رفاهی مسیر مریوان تا مرز باشماق انجام شد.
وی با بیان اینکه در این بازدید ۶ مجتمع خدماتی و رفاهی مورد ارزیابی قرار گرفت، افزود: هدف از این اقدام، بررسی میزان رعایت ضوابط مناسبسازی، شناسایی نواقص موجود و فراهم کردن شرایط مناسب برای بهرهمندی همه شهروندان، بهویژه افراد دارای معلولیت و کمتوان، از خدمات بینراهی بود.
وی با تأکید بر ضرورت فراهم شدن دسترسی ایمن و آسان به اماکن عمومی عنوان کرد: مناسبسازی مجتمعهای خدماتی بینراهی یک ضرورت قانونی و اجتماعی است و مدیران این مراکز باید نسبت به ایجاد شرایط مناسب برای استفاده همه اقشار جامعه اهتمام ویژه داشته باشند.
شاکری با اشاره به افزایش تردد زائران اربعین از مرز باشماق ادامه داد: به مجتمعهای مورد بازدید فرصت داده شده است تا در سریعترین زمان ممکن نواقص موجود را برطرف کنند و خدمات مطلوبتری به زائران ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، مجتمعهای خدماتی و رفاهی پس از اجرای اقدامات اصلاحی، باید گزارش رفع نواقص را به دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی استان و ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای کردستان ارائه کنند تا روند اجرای مصوبات مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد.
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