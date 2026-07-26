مراقب قاتل خاموش قلبتان باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید علیپور پارسا، در برنامه مجله پزشکی رادیو سلامت، به بررسی ابعاد پنهان فشار خون بالا و ارتباط آن با سکته های قلبی و مغزی پرداخت تا زوایای این بیماری خاموش برای مخاطبان روشن شود.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: فشارخون چند ارگان هدف دارد که قلب یکی از اصلی ترین آن هاست و به جز قلب، مغز، کلیه ها، چشم و عروق نیز از ارگان های هدف اصلی فشار خون محسوب می شوند.

وی افزود: اگر فشار خون درمان نشود ممکن است در درازمدت منجر به دیالیز به دلیل مشکلات کلیوی شود یا باعث خونریزی شبکیه و اختلال در بینایی و همچنین حادثه سکته مغزی گردد و یا حتی فرد دچار گشادشدگی عروق داخل بدن از جمله آئورت یا اصطلاحاً آنوریسم آئورت شود.

علیپور پارسا در خصوص آسیب های قلبی ناشی از این بیماری اظهار داشت: در مورد قلب ممکن است فشار خون منجر به نارسایی قلب در درازمدت یعنی بزرگ شدن قلب و تنگی نفس در آینده شود و یا فرد دچار بیماری های عروق قلبی یعنی همان عروق کرونر یا سکته های قلبی شود.

وی تأکید کرد: الزاماً ممکن است فردی که فشار خون دارد دچار سکته مغزی نشود اما به هر حال قلب در درازمدت آسیب خواهد دید و در واقع فشار خون بالا باعث افزایش خطر سکته مغزی و قلبی می شود.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا همه افراد با فشار خون بالا علائمی از بیماری های قلبی را نشان می دهند گفت: ممکن است که افراد علائمی نداشته باشند و سالیان سال بدون علامت باشند ولی در هر حال اگر فشار خون بالا باشد و کنترل نشود حتماً در بررسی ها دیده می شود که قلب درگیر است حتی اگر علائمی نداشته باشد.

علیپور پارسا برای نمونه به اکوی قلب اشاره کرد و افزود: ممکن است در اکوی قلب افزایش ضخامت عضله قلب دیده شود که خود این نشانه ای است که قلب تحت تأثیر قرار گرفته و اگر درمان نشود سالیان بعد به شکل گشاد شدن قلب و نارسایی قلب یا اتفاقات دیگر بروز می کند.

وی همچنین از آریتمی های قلبی به عنوان عوارض دیگر یاد کرد و توضیح داد: این آریتمی ها به دلیل بزرگ شدن دهلیزها اتفاق می افتند و گاهی اوقات کشف نمی شوند و چون فشار خون نیز تشخیص داده نشده ممکن است خود این آریتمی منجر به تشکیل لخته در داخل قلب و سکته مغزی شود، در حالی که بیمار برای درمان سکته مغزی مراجعه می کند اصل ماجرا عارضه درازمدت فشار خون روی قلب بوده که منجر به آریتمی شده است.

این متخصص قلب و عروق در پایان تأکید کرد: ممکن است مستقیماً با علائم قلبی فشار خون مواجه شویم یا به صورت غیرمستقیم عوارض دیگری اتفاق بیفتد که منشأ آن به عارضه قلبی فشار خون برمی گردد و در هر حال قلب در درازمدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت اگرچه بیمار ممکن است سالیان سال علائمی از خود بروز ندهد.