«مشق جهاد»؛ روایتی از امتداد یک راه

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: سیزدهم شهریورماه ۱۳۴۷، با حضور میدانی و خالصانه رهبر شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در زلزله فردوس، فصلی نو در فرهنگ خدمت و مجاهدت مردمی گشوده شد؛ حضوری که نه‌تنها به امدادرسانی محدود نماند، بلکه الگویی ماندگار از خدمت بی‌منت و حضور در کنار مردم را بنیان گذاشت.

آن حضور پیشرو، تنها یک اقدام امدادی نبود، بلکه الگویی ماندگار از پیوند میان مردم و خدمت صادقانه را بنیان گذاشت؛ الگویی که در طول دهه‌های گذشته در قالب گروه‌های جهادی، فعالیت‌های فرهنگی، عمرانی، اجتماعی، درمانی و تبلیغی تداوم یافته و امروز به یک جریان مردمی تبدیل شده است.

پرونده «مشق جهاد» در روزهای آینده، روایتگر زندگی و فعالیت خانواده‌های جهادی، گروه‌های جهادی و تبلیغی، فعالان فرهنگی، پزشکان، طلاب، جوانان و همه کسانی خواهد بود که با تکیه بر تخصص، ایمان و روحیه خدمت، سهم خود را در آبادانی کشور و گره‌گشایی از مشکلات مردم ایفا می‌کنند.

در این پرونده، علاوه بر معرفی چهره‌های کمتر شناخته‌شده عرصه جهاد، تلاش خواهد شد ریشه‌های شکل‌گیری این فرهنگ خدمت، نقش خراسان جنوبی در تداوم آن و تأثیر حرکت‌های جهادی در تقویت سرمایه اجتماعی و گفتمان خدمت‌رسانی به تصویر کشیده شود.

«مشق جهاد»، روایت انسان‌هایی است که باور دارند جهاد، تنها در میدان‌های سخت معنا نمی‌یابد؛ بلکه هر جا که برای مردم، امید، خدمت و مسئولیت‌پذیری شکل بگیرد، می‌توان نشانی از آن را دید.