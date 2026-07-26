کتاب صوتی «رویای توسعه» با صدای حسین تسلیمی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب صوتی «رویای توسعه»، اثر مشترک دیوید بی. اتاوی و علیاشرف افخمی، به همت «نشر نیستان هنر» تولید و منتشر شد.
این اثر که در مدتزمان ۱۵ ساعت و ۳۱ دقیقه تهیه شده، با خوانش حسین تسلیمی و صدابرداری مهدی صادقی در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.
«رویای توسعه» به بررسی تحولات بنیادین در عربستان سعودی و تلاش این کشور برای گذار از اقتصاد وابسته به نفت و ورود به عرصههای نوین توسعه تمدنی میپردازد. نویسندگان کتاب با واکاوی فراز و فرودهای قدرت محمد بن سلمان (MBS)، اصلاحات داخلی و تغییرات در سیاست خارجی این کشور را مورد تحلیل قرار دادهاند.
اقتصاد دیجیتالی، دگردیسیهای زندگی اجتماعی، تنشهای سیاسی و چشمانداز عربستان برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی، از جمله محورهای کلیدی این کتاب صوتی است که چالشها و فرصتهای پیشروی این کشور در مسیر اصلاحات را بازتاب میدهد.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه این کتاب صوتی به وبسایت «نیستان» و سایر پلتفرمهای معتبر عرضه کتابهای صوتی مراجعه کنند.
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