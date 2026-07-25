مجموعه داستان «ناصر ارمنی» به چاپ نوزدهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب، تنها مجموعه داستان کوتاه منتشرشده از این نویسنده شناخته‌شده است که پیش از این عمدتاً با رمان‌هایش در میان مخاطبان ادبیات داستانی شناخته شده است.

رضا امیرخانی که این روزها همچنان دوران نقاهت پس از آسیب‌های ناشی از حادثه پرواز را سپری می‌کند، هنوز به بهبودی کامل دست نیافته است. برای این نویسنده برجسته ادبیات معاصر ایران، سلامتی و عافیت کامل آرزو می‌شود.

«ناصر ارمنی» تصویری دیگر از جهان داستانی امیرخانی را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد؛ مجموعه‌ای که در آن، زبان روان و پرکشش نویسنده، همراه با انتخاب سوژه‌های متفاوت، نگاه خلاقانه و پایان‌بندی‌های غافلگیرکننده، تجربه‌ای متفاوت از داستان کوتاه را رقم زده است.

داستان‌های این مجموعه با عناوین «زمزم»، «انگشتر»، «رتبه قبولی»، «یک پژوهش خشن»، «کوچولو»، «کمال»، «سه نفر»، «خیابان»، «سال نو»، «گوش شنوا» و «ناصر ارمنی» منتشر شده‌اند.

نخستین داستان کتاب با عنوان «زمزم» روایتگر زندگی پسری به نام سهراب است که برای یافتن پنج تشتک نوشابه «زمزم» با عبارت «زمزم، نوشابه ایرانی، ذائقه ایرانی» تلاش می‌کند؛ جایزه این جست‌وجو یک سکه طلاست. همین انگیزه، او را به کار در یک رستوران می‌کشاند و مسیر داستان را با روایتی ساده اما تأمل‌برانگیز پیش می‌برد.

در بخشی از داستان «ناصر ارمنی» می‌خوانیم:

کسی چه می‌داند، شاید از همین جا بود که روی ناصر لقب ارمنی گذاشتند. لقب، پر بیراه هم نبود. ناصر از مدرسه که بیرون می‌آمد به دو می‌آمد تا با بچه‌محل‌ها به حسن آباد برود. دو سه تا کلمه هم ارمنی یاد گرفته بود.

- پی‌تر باروک آری حاکیم ناظامی! بچه‌های مدرسه او را ناصر ارمنی صدا می‌زدند. ناراحت که نمی‌شد هیچ، خوشش هم می‌آمد. گاهی به بچه‌های مدرسه ارمنی هم یاد می‌داد. به یکی دوتا از بچه‌های شر، چند تا فحش آبدار ارمنی یاد داده بود. آن‌ها هم تا حسن‌آباد بچه محل‌های ناصر را دنبال می‌کردند و به ارمنی و با همان دو سه تا کلمه فحش می‌دادند...

چاپ نوزدهم «ناصر ارمنی» توسط نشر نیستان روانه بازار کتاب شده و همچنان یکی از آثار مورد توجه علاقه‌مندان به داستان کوتاه معاصر ایران به شمار می‌رود.