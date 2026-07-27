چاپ چهارم رمان تاریخی «به امین بگو دوستش دارم» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که در قالب رمانی مستند ـ تاریخی نگاشته شده، روایتی از بخشی از تاریخ صدر اسلام را با تمرکز بر زندگی چهار تن از شخصیتهای برجسته این دوره، یعنی حضرت عبدالمطلب، حضرت ابوطالب، حضرت حمزه و حضرت جعفر (علیهمالسلام) ارائه میکند.
داستان با رؤیای حضرت عبدالمطلب آغاز میشود؛ رؤیایی که در آن حضرت هاجر(س) از او میخواهد فرزندش حضرت اسماعیل(ع) را سیراب کند و او را به حفر دوباره چاه زمزم، که سالها پیش به دست یکی از قبایل پر شده بود، راهنمایی میکند. این رخداد، نقطه آغاز روایتی است که نویسنده در آن گوشههایی از تاریخ و سیره نبوی را در قالب داستان بازآفرینی کرده است.
یکی از ویژگیهای این رمان، بهرهگیری از روایتهای کمتر شنیدهشده تاریخی است؛ موضوعی که نشاندهنده اتکای نویسنده به پژوهشهای مستند و تسلط او بر منابع تاریخی است. روایت داستان نیز با تکیه بر این پشتوانه پژوهشی، تصویری متفاوت از برخی وقایع صدر اسلام ارائه میدهد.
از دیگر ویژگیهای اثر میتوان به نثر فاخر و متناسب با فضای تاریخی آن اشاره کرد. نویسنده با استفاده از زبانی روان و در عین حال ادبی، فضایی متناسب با روایت تاریخی خلق کرده و کوشیده است حالوهوای دوره جاهلیت و آغاز اسلام را در بستر داستان بازنمایی کند.
همچنین شخصیتپردازی، فضاسازی و طراحی صحنههای داستانی از دیگر نقاط قوت این رمان به شمار میرود. نویسنده با چینش منسجم رویدادها و ایجاد ضربآهنگی مناسب در روایت، تلاش کرده است اثری داستانی با تکیه بر مستندات تاریخی و ظرفیتهای ادبی خلق کند.
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