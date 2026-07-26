به گزارش خبرگزاری مهر، طرح شاخص مدیران خرید (شامخ) خرداد ۱۴۰۵ از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر شد. یافتههای این گزارش، کاهش شدت افت فعالیتهای اقتصادی را نشان میدهد و از بهبود نسبی شرایط کل اقتصاد خبر میدهد، البته همچنان، آمارها کمتر از محدوده متوسط و خنثی ۵۰ قرار دارند.
در این گزارش میبینیم که از شدت افت شاخص سفارشات جدید مشتریان نسبت به ماههای قبل کاسته شده، شاخص تولید در کل اقتصاد و صنعت نسبت به ماههای قبل افزایش یافته و به بالاترین مقدار چند ماه اخیر رسیده و شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداریشده در این ماه نیز با کاهش شتاب افزایش قیمتها همراه شده است.
نتایج شاخص مدیران خرید خردادماه ۱۴۰۵ نشان میدهد اقتصاد ایران پس از تکانه شدید ناشی از جنگ ۴۰ روزه از مرحله افت فعالیتها، فاصله گرفته و بخشی از فعالیتهای اقتصادی مجدد از سر گرفته شده است.
با این حال، قرار گرفتن شاخص مدیران خرید کل اقتصاد و بخش صنعت در مقدار کمتر از حد متوسط نشان میدهد که اقتصاد همچنان در فاز انقباض قرار دارد، بنابراین مدیریت اقتصاد کلان برای تثبیت و ارتقای وضعیت و بهبود آن نیازمند سیاستهای توأمان مدیریت عرضه و تقاضا توسط دولت با همفکری فعالان اقتصادی است.
باید توجه داشت که پایداری روند بهبود مستلزم ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان، تسهیل دسترسی بنگاهها به ارز و مواد اولیه، کاهش محدودیتهای انرژی، تقویت سرمایه در گردش و افزایش پیشبینیپذیری سیاستهای اقتصادی است.
در این راستا فعالان اقتصادی بر تسریع در تخصیص ارز هدفمند به واحدهای اقتصادی نیازمند منابع ارزی، تسهیل واردات مواد اولیه، اصلاح نظام بانکی، حمایت از سرمایه در گردش، کاهش محدودیتهای انرژی و ثباتبخشی به سیاستهای اقتصادی به عنوان مهمترین اقدامات فوری و آنی دولت تأکید کردهاند.
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