منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعت ۹ صبح امروز تا ۱۴ بعدازظهر، تیمهای فنی در حال انجام انفجارهای کنترلشده مرتبط با معدومسازی مهمات عملنکرده باقیمانده از جنگ رمضان هستند.
وی افزود: این عملیات در جنوب و غرب شهر اصفهان، بهویژه در مناطق بهارستان، محدوده صفه و شهر ابریشم در حال انجام است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه صداهای شنیدهشده در این محدودهها ناشی از همین عملیات فنی است، تصریح کرد: این انفجارها کاملاً کنترلشده بوده و در چارچوب اقدامات تخصصی برای پاکسازی و معدومسازی مهمات عملنکرده انجام میشود.
شیشهفروش تأکید کرد: صداهای ناشی از این عملیات جای نگرانی برای شهروندان ندارد.
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