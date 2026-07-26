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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

انفجارهای جنوب و غرب اصفهان ناشی از معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده است

انفجارهای جنوب و غرب اصفهان ناشی از معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده است

اصفهان -مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: صداهای شنیده‌شده امروز در برخی مناطق جنوب و غرب اصفهان، به‌دلیل انجام انفجارهای کنترل‌شده برای معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده است.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعت ۹ صبح امروز تا ۱۴ بعدازظهر، تیم‌های فنی در حال انجام انفجارهای کنترل‌شده مرتبط با معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ رمضان هستند.

وی افزود: این عملیات در جنوب و غرب شهر اصفهان، به‌ویژه در مناطق بهارستان، محدوده صفه و شهر ابریشم در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه صداهای شنیده‌شده در این محدوده‌ها ناشی از همین عملیات فنی است، تصریح کرد: این انفجارها کاملاً کنترل‌شده بوده و در چارچوب اقدامات تخصصی برای پاکسازی و معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده انجام می‌شود.

شیشه‌فروش تأکید کرد: صداهای ناشی از این عملیات جای نگرانی برای شهروندان ندارد.

کد مطلب 6899440

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