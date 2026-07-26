به گزارش خبرنگار مهر، لیلی عاج که پس از ساخت فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا»، بهتازگی فیلمبرداری سریال ۱۵ قسمتی «خانم یامامورا» با موضوع زندگی مادر ژاپنی یک شهید دوران دفاع مقدس را به پایان رسانده است، اکنون تازهترین اثر خود را با محوریت شهدای ناو دنا و خانوادههای آنها در دست نگارش دارد.
ایده این فیلم پس از آغاز جنگ رمضان و حمله رژیم آمریکا به ناو دنا در شرایطی غیرجنگی شکل گرفت؛ حملهای که به شهادت ۱۰۴ نفر از کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجامید.
«تولد یک نجیبزاده» با همکاری و هماهنگی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و برخی نهادهای فرهنگی تولید خواهد شد و برنامهریزی شده است تا برای حضور در چهلوپنجمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر در سال ۱۴۰۵ آماده شود.
سعید الهی تهیهکننده این فیلم سینمایی است که سالها مدیر و کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه بوده، پیش از این نیز تهیهکنندگی برخی آثار سینمایی و تلویزیونی را بر عهده داشته است. وی همچنین در سال ۱۴۰۲ با مستند «قویدل» موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند جشنواره فیلم فجر شد.
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