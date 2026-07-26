توسعه برق خورشیدی؛ فرصت طلایی برای چهارمحال و بختیاری

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها؛ همزمان با افزایش تقاضای مصرف برق و تداوم ناترازی در بخش انرژی، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیش از هر زمان دیگری به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری کشور تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند اتکای صرف به افزایش ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی دیگر پاسخگوی نیاز روزافزون شبکه برق نیست و لازم است همزمان با توسعه زیرساخت‌های تولید، بهره‌وری انرژی و مدیریت مصرف نیز در دستور کار قرار گیرد.

در سال‌های اخیر رشد مصرف برق در بخش‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی، فاصله میان تولید و مصرف را افزایش داده و در دوره‌های اوج بار، شبکه برق کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این شرایط سبب شده توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، به یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش فشار بر شبکه سراسری تبدیل شود.

برنامه هفتم پیشرفت نیز با پیش‌بینی تکالیف مشخص برای دولت، صنایع و دستگاه‌های اجرایی، تلاش کرده است مسیر توسعه انرژی‌های پاک را هموار کند. در این برنامه علاوه بر افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، صنایع بزرگ به احداث نیروگاه‌های خودتأمین و دستگاه‌های اجرایی به تأمین بخشی از برق مصرفی خود از طریق منابع پاک مکلف شده‌اند.

در کنار توسعه زیرساخت‌ها، فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی مصرف نیز از دیگر محورهای مورد تأکید مسئولان است. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد حتی کاهش اندک مصرف برق توسط هر خانوار، در مقیاس ملی می‌تواند از بروز خاموشی‌ها جلوگیری کرده و هزینه‌های سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه را کاهش دهد.

در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس نیز بر اجرای دقیق احکام قانونی برنامه هفتم و حرکت همزمان در سه محور توسعه تولید، ارتقای بهره‌وری و مدیریت مصرف تأکید دارند؛ رویکردی که می‌تواند زمینه عبور کشور از ناترازی انرژی و دستیابی به امنیت پایدار در تأمین برق را فراهم کند.

چهارمحال و بختیاری برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی ظرفیت کامل را دارد

حمیدرضا عزیزی فارسانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت اجرای کامل احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: عبور از ناترازی برق تنها با افزایش تولید امکان‌پذیر نیست و سه محور توسعه ظرفیت تولید، افزایش بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف باید به صورت همزمان دنبال شود.

وی با بیان اینکه ناترازی در حوزه‌های برق، گاز و آب از مشکلات ساختاری انباشته‌شده کشور محسوب می‌شود، افزود: مدیریت این وضعیت نیازمند هم‌افزایی میان دولت، مجلس و همراهی آگاهانه مردم است و بدون مشارکت همه بخش‌ها نمی‌توان انتظار رفع پایدار این چالش را داشت.

نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی توسعه انرژی‌های خورشیدی را یکی از مهم‌ترین الزامات برنامه هفتم دانست و تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید پیشگام اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی باشند و برق مورد نیاز خود را از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین کنند.

وی همچنین صنایع و معادن را از مهم‌ترین مصرف‌کنندگان برق کشور برشمرد و گفت: واحدهای صنعتی باید مطابق تکالیف قانونی به سمت احداث نیروگاه‌های خودتأمین به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنند؛ اقدامی که علاوه بر کاهش فشار بر شبکه سراسری، امنیت تأمین انرژی واحدهای تولیدی را نیز افزایش خواهد داد.

عزیزی فارسانی با اشاره به ظرفیت‌های استان چهارمحال و بختیاری برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اظهار کرد: این استان به دلیل ارتفاع مناسب و میزان مطلوب تابش خورشید از مناطق مستعد کشور برای سرمایه‌گذاری در این حوزه محسوب می‌شود و در همین راستا سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۵ کیلووات در روستای راستاب و شهر فیل‌آباد به بهره‌برداری رسیده و به شبکه برق متصل شده است.

وی تأکید کرد: حل ناترازی انرژی تنها از مسیر افزایش تولید برق امکان‌پذیر نیست و در کنار آن باید ارتقای بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف نیز به صورت جدی دنبال شود تا کشور بتواند با اطمینان بیشتری از دوره‌های اوج مصرف تابستان و زمستان عبور کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اهمیت صرفه‌جویی در شرایط فعلی کشور خاطرنشان کرد: امروز مدیریت مصرف انرژی یک مسئولیت ملی است و اگر هر ایرانی تنها به اندازه یک لامپ ۵۰ واتی مصرف برق خود را کاهش دهد، در مقیاس ملی صرفه‌جویی قابل توجهی ایجاد شده و از اعمال خاموشی‌های ناخواسته جلوگیری خواهد شد.

وی همکاری مردم، صنایع، بخش کشاورزی و دستگاه‌های اجرایی را لازمه عبور از شرایط فعلی دانست و افزود: دوران مصرف بی‌رویه انرژی به پایان رسیده و همه بخش‌ها باید در مدیریت مصرف و اجرای سیاست‌های بهره‌وری نقش مؤثر خود را ایفا کنند.

تضمین خرید برق از مهم‌ترین عوامل تسریع سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک است

علی مرادی کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از مهم‌ترین الزامات اقتصاد انرژی کشور توصیف کرد و گفت که وابستگی طولانی‌مدت شبکه برق به نیروگاه‌های حرارتی، هزینه‌های سنگینی را در زمینه مصرف سوخت، آلودگی محیط زیست و محدودیت منابع به کشور تحمیل کرده است.

وی معتقد است توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی باید همزمان با اصلاح ساختار بازار برق دنبال شود تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای ورود به این حوزه داشته باشند.

به گفته مرادی، تضمین خرید برق و کاهش بروکراسی اداری از مهم‌ترین عوامل تسریع سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک خواهد بود.

این کارشناس همچنین تأکید کرد: صنایع بزرگ باید بخشی از برق مصرفی خود را از طریق نیروگاه‌های اختصاصی تأمین کنند؛ زیرا این اقدام علاوه بر کاهش بار شبکه، موجب افزایش پایداری تولید و کاهش خسارت‌های ناشی از محدودیت برق خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده تابش خورشید در بسیاری از استان‌های کشور اظهار داشت: ایران از نظر اقلیمی یکی از کشورهای مناسب برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است و می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح سهم انرژی‌های پاک را طی سال‌های آینده به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

این کارشناس در پایان تأکید کرد: بدون مشارکت مردم در مدیریت مصرف، حتی توسعه گسترده نیروگاه‌ها نیز به تنهایی پاسخگوی رشد تقاضای برق نخواهد بود و فرهنگ‌سازی باید به موازات سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دنبال شود.

اصلاح الگوی مصرف راهبردی پایدار برای تضمین امنیت انرژی کشور در سال‌های آینده است

محمد باقرزاده یکی از کارشناسان حوزه مدیریت مصرف انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش اصلاح الگوی مصرف در کاهش ناترازی برق گفت که تجربه کشورهای مختلف نشان داده است سرمایه‌گذاری در بهره‌وری، بسیار کم‌هزینه‌تر از احداث نیروگاه‌های جدید است و نتایج آن نیز در مدت زمان کوتاه‌تری نمایان می‌شود.

وی اظهار کرد: بسیاری از تجهیزات برقی مورد استفاده در منازل، ادارات و صنایع هنوز از استانداردهای مطلوب بهره‌وری برخوردار نیستند و نوسازی این تجهیزات می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش مصرف برق داشته باشد.

این کارشناس افزود: آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی مستمر نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر رفتار مصرف‌کنندگان دارد و رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید به صورت هماهنگ در این زمینه فعالیت کنند.

به اعتقاد وی، اجرای سیاست‌های تشویقی برای مشترکان کم‌مصرف و اعمال سازوکارهای بازدارنده برای مشترکان پرمصرف می‌تواند الگوی مصرف را به سمت بهره‌وری بیشتر هدایت کند و از فشار بر شبکه برق در دوره‌های اوج بار بکاهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ترکیب توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ارتقای فناوری، اصلاح الگوی مصرف و مشارکت اجتماعی، راهبردی پایدار برای تضمین امنیت انرژی کشور در سال‌های آینده خواهد بود.

بررسی مجموعه دیدگاه‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد حل ناترازی انرژی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان است و هیچ راهکار واحدی به تنهایی قادر به رفع این چالش نخواهد بود. افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها، ارتقای بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف باید در قالب یک برنامه منسجم و بلندمدت دنبال شود.

در این میان، اجرای دقیق احکام برنامه هفتم پیشرفت می‌تواند چارچوب قانونی مناسبی برای تسریع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کاهش وابستگی شبکه برق به منابع سنتی فراهم کند.

از سوی دیگر، همراهی صنایع، دستگاه‌های اجرایی و بخش کشاورزی در اجرای تکالیف قانونی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش فشار بر شبکه سراسری و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های انرژی کشور خواهد داشت.

فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی نیز به اندازه توسعه زیرساخت‌ها اهمیت دارد؛ چرا که کاهش حتی بخش کوچکی از مصرف توسط میلیون‌ها مشترک، آثار قابل توجهی بر پایداری شبکه برق خواهد داشت.

در نهایت، به نظر می‌رسد آینده امنیت انرژی ایران در گرو تلفیق توسعه فناوری‌های نوین، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک، اجرای دقیق قوانین، مدیریت هوشمندرف و مشارکت همه‌جانبه مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و کاهش تدریجی ناترازی انرژی در کشور شود.