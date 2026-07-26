کشف ۲هزار بسته پودر چاق کننده قاچاق در شاهرود؛ محموله توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود، اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی پلیس هنگام کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه کامیون خرده‌بار مشکوک شدند.

وی با اشاره به اینکه این وسیله نقلیه از مبدا مشهد به مقصد تهران در حرکت بود، ادامه داد: ماموران برای بررسی بیشتر کامیون را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این خودرو موفق به کشف بیش از دو هزار بسته پودر چاق کننده غیرمجاز و قاچاق شدند.

شائینی با بیان اینکه ارزش محموله کشف‌شده توسط کارشناسان بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، توضیح داد: در این رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاق کالا و فرآورده‌های غیرمجاز تأکید کرد و یادآور شد: از شهروندان تقاضا داریم هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.