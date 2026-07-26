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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۰

امام جمعه آبدان: مسئولان از سرگردانی مردم در ادارات جلوگیری کنند

امام جمعه آبدان: مسئولان از سرگردانی مردم در ادارات جلوگیری کنند

بوشهر- امام جمعه آبدان با تأکید بر پاسخگویی مسئولان گفت: خدمت‌رسانی جهادی، پرهیز از پاسکاری اداری و ارتباط مستمر با ائمه جمعه، موجب افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امین زارعی ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از ائمه جمعه شهرستان دیر با گرامیداشت پنجم مردادماه سالروز اقامه اولین نمازجمعه در نظام مقدس اسلامی اظهار کرد: مسئولان باید بیش از پیش با روحیه جهادی در مسیر خدمت به مردم گام بردارند و اجازه ندهند ارباب‌رجوع در پیچ‌وخم اداری سرگردان شود.

امام جمعه آبدان با تأکید بر ضرورت راهنمایی دقیق مردم از سوی دستگاه‌ها بیان کرد: اگر مسئولی نمی‌تواند مستقیم کاری را انجام دهد، دست‌کم باید مراجعه‌کننده را به‌درستی راهنمایی کند تا مردم درگیر پاسکاری اداری و اتلاف وقت نشوند.

وی ادامه داد: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند بدون آشنا، کارشان پیش نمی‌رود؛ همه مسئولان باید پاسخگو باشند و با جدیت مشکلات مردم را پیگیری کنند.

زارعی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ارتباط مستمر مسئولان با ائمه جمعه تأکید کرد و گفت: لازم است مسئولان با حضور در دفاتر ائمه جمعه، اقدامات و خدمات انجام‌شده را تشریح کنند تا هم مردم بهتر در جریان امور قرار گیرند و هم امکان انتقال دقیق‌تر مطالبات و مشکلات آنان فراهم شود.

امام جمعه آبدان خاطرنشان کرد: این تعامل و هم‌افزایی، هم به رضایتمندی مردم منجر می‌شود و هم زمینه‌ساز رضایت الهی خواهد بود.

کد مطلب 6899869

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