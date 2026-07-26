به گزارش خبرگزاری مهر، مراد زرهی ضمن قدردانی از تلاشهای خالصانه خادمین و موکبداران شهرستان خمیر اظهار داشت: خادمین مواکب با عشق و ارادت به ساحت مقدس اباعبدالله الحسین (ع)، در مسیر رفت و برگشت زائران اربعین از هیچ تلاشی برای خدمترسانی مطلوب دریغ نمیکنند.
رئیس ستاد اربعین شهرستان خمیر با اشاره به آغاز فعالیت رسمی موکب مرکزی بندرخمیر از ۲۹ تیرماه سال جاری، افزود: این موکب با هدف پشتیبانی از زائران اربعین حسینی راهاندازی شده و روزانه پذیرای بیش از ۱۵۰۰ زائر در وعدههای صبحانه، ناهار، شام و میان وعده است.
وی با اشاره به تنوع خدمات این موکب خاطرنشان کرد: علاوه بر خدمات رفاهی و پذیرایی، برنامههای فرهنگی و مذهبی متنوعی از جمله برگزاری سخنرانیهای دینی و برپایی میز پاسخگویی به سؤالات شرعی برای زائران در نظر گرفته شده است.
موکب شهدای گمنام بندرخمیر تا تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۴۰۵، میزبان زائران اربعین حسینی از استانهای هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و همچنین زائران کشورهای افغانستان و پاکستان خواهد بود.
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