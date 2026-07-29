۹ سال میزبانی بندر خمیر از زائران اربعین ؛پرشورتر از همیشه به یاد شهدا

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری، اسرا برکم: اربعین حسینی تنها صحنه حضور میلیون‌ها عاشق در مسیر کربلا نیست؛ جلوه‌ای بی‌بدیل از فرهنگ مواسات، ایثار و میزبانی است که هر سال در جای‌جای ایران اسلامی به نمایش گذاشته می‌شود. در این میان، شهرستان بندرخمیر به عنوان یکی از نخستین ایستگاه‌های استقبال از زائران اربعین در جنوب کشور، برای نهمین سال متوالی با برپایی موکب شهدای گمنام، میزبان هزاران زائر ایرانی و خارجی است.

این موکب علاوه بر ارائه خدمات رفاهی و اسکان، با اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، تلاش می‌کند تا فرهنگ خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را که ریشه در آموزه‌های اهل‌بیت (ع) دارد، به بهترین شکل تجلی بخشد. خبرنگار مهر در گفت‌وگو با امام جمعه، مسئول موکب و رئیس اداره تبلیغات اسلامی بندرخمیر، ابعاد مختلف این حرکت مردمی و معنوی را بررسی کرده است.

نهمین سال میزبانی از زائران اربعین با خدمات گسترده فرهنگی و رفاهی

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی، امام جمعه بندرخمیر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فعالیت موکب شهدای گمنام این شهرستان در ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: شهرستان بندرخمیر امسال برای نهمین سال متوالی توفیق خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را دارد و موکب شهدای گمنام مستقر در مسجد جامع حضرت زهرا (س) همچون سال‌های گذشته با افتخار پذیرای هزاران زائر است.

وی افزود: این موکب در بخش خدمات رفاهی، روزانه در سه وعده غذایی از حدود ۶ هزار زائر پذیرایی می‌کند و علاوه بر آن، در میان‌وعده نیز به هزاران نفر از زائران خدمات ارائه می‌دهد.

امام جمعه بندرخمیر با اشاره به برنامه‌های فرهنگی این موکب گفت: هر شب در جوار مزار مطهر شهدای گمنام، اجتماع بزرگ مؤمنان با حضور مردم انقلابی بندرخمیر و زائران حضرت سیدالشهدا (ع) برگزار می‌شود که با استقبال گسترده مردم همراه بوده است.

صالحی ادامه داد: امسال فضای فرهنگی موکب، رنگ و بوی ویژه‌ای به خود گرفته و در کنار برنامه‌های مذهبی، روحیه حماسی و انقلابی نیز در آن پررنگ است. شرایط کشور و حوادث اخیر، این فضا را به بستری برای تقویت روحیه ایثار، مقاومت و همبستگی تبدیل کرده است.

تقدیم ۱۳ شهید از بندرخمیر در جنگ اخیر

وی با بیان اینکه مردم بندرخمیر در جریان جنگ اخیر با تقدیم ۱۳ شهید، وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی به اثبات رساندند، تصریح کرد: امسال مردم این شهرستان خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) را امتداد همان روحیه ایثار و حضور در میدان دفاع از ارزش‌های اسلامی می‌دانند و این موضوع موجب شده شعور، معرفت و حال و هوای معنوی اربعین در شهرستان جلوه‌ای متفاوت پیدا کند.

افزایش چشمگیر شمار زائران نسبت به سال گذشته

محمدباقر لشتغانی‌پور، مسئول موکب شهدای گمنام بندرخمیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال نیز برای نهمین سال متوالی توفیق خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نصیب مردم شهرستان بندرخمیر و خادمان موکب شهدای گمنام شده است.

وی افزود: این موکب در جوار شهدای گمنام بندرخمیر برپا شده و از آغاز فعالیت خود، خدمات متنوعی به زائران اربعین حسینی ارائه می‌دهد.

ارائه خدمات اسکان، تغذیه و برنامه‌های فرهنگی به زائران

مسئول موکب شهدای گمنام بندرخمیر با اشاره به خدمات پیش‌بینی شده برای زائران بیان کرد: پذیرایی در وعده‌های صبحانه، ناهار، شام و میان‌وعده، اسکان و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی و برپایی غرفه کودک از جمله خدماتی است که به زائران ارائه می‌شود.

لشتغانی‌پور ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است تا سه روز پس از اربعین نیز موکب به فعالیت خود ادامه دهد تا از زائرانی که در مسیر بازگشت قرار دارند، پذیرایی و میزبانی شود.

وی با اشاره به افزایش شمار زائران نسبت به سال گذشته گفت: امسال حجم زائران ورودی به موکب به شکل محسوسی افزایش یافته است.

مسئول موکب شهدای گمنام بندرخمیر خاطرنشان کرد: این موکب به عنوان نخستین موکب در مسیر زائران استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان و همچنین زائران کشورهای افغانستان و پاکستان قرار دارد و همین موضوع موجب شده است تعداد بیشتری از زائران در این مکان حضور یابند.

لشتغانی‌پور تصریح کرد: خادمان موکب شهدای گمنام با روحیه‌ای جهادی، اخلاص و به صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کنند تا بهترین خدمات را به زائران اربعین حسینی ارائه دهند.

پذیرایی از زائر اربعین؛ تجلی فرهنگ حسینی و احیای سنت دیرینه اکرام مؤمنان

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بندرخمیر با تأکید بر اینکه خدمت به زائران اربعین تنها یک اقدام رفاهی نیست، بلکه جلوه‌ای از فرهنگ ناب عاشورا و تحقق روایات اهل‌بیت (ع) درباره اکرام مؤمنان است، گفت: موکب شهدای گمنام بندرخمیر با ارائه خدمات فرهنگی، اسکان و پذیرایی شبانه‌روزی، روزانه میزبان چند هزار زائر اربعین حسینی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه شهرستان بندرخمیر در مسیر تردد زائران اربعین اظهار کرد: بندرخمیر به‌عنوان یکی از ورودی‌های غربی استان هرمزگان، هر ساله پذیرای شمار زیادی از زائرانی است که از مسیرهای شرق کشور، استان کرمان و همچنین کشورهای پاکستان و افغانستان راهی عتبات عالیات می‌شوند.

وی افزود: موکب شهدای گمنام بندرخمیر حدود ۱۰ تا ۱۲ روز به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و تلاش می‌کند علاوه بر تأمین نیازهای رفاهی زائران، فضایی معنوی و فرهنگی متناسب با مسیر زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) فراهم کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بندرخمیر با بیان اینکه در این موکب سه وعده غذایی، میان‌وعده و ایستگاه صلواتی برای زائران تدارک دیده شده است، گفت: خدمات این موکب تنها به پذیرایی محدود نمی‌شود، بلکه برنامه‌های متنوع فرهنگی و تبلیغی نیز برای زائران در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: برگزاری کلاس‌های معرفتی، پاسخ‌گویی به شبهات، حضور مبلغان دینی، خیمه ویژه کودکان، برنامه‌های فرهنگی متناسب با گروه‌های سنی مختلف و همچنین اسکان زائران از جمله خدماتی است که در این موکب ارائه می‌شود.

غلامی با اشاره به حضور مبلغان دینی در این مجموعه بیان کرد: حدود ۱۵ مبلغ به‌صورت شیفتی و ۲۴ ساعته در موکب حضور دارند و ضمن پاسخ‌گویی به مسائل شرعی و اعتقادی، تلاش می‌کنند فضای معنوی مناسبی برای زائران فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: روزانه چند هزار زائر از خدمات این موکب بهره‌مند می‌شوند و در وعده‌های صبحانه، ناهار و شام از آنان پذیرایی می‌شود که این خدمت با مشارکت مردم، خیران و نیروهای جهادی انجام می‌گیرد.

پذیرایی از زائر سنتی ریشه‌دار در فرهنگ اسلامی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بندرخمیر با اشاره به جایگاه خدمت به زائران در آموزه‌های دینی اظهار کرد: فرهنگ میزبانی از زائران اهل‌بیت (ع) ریشه در سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) دارد و روایات فراوانی بر اکرام مؤمن و خدمت به زائران تأکید کرده‌اند.

وی افزود: امام صادق (ع) در روایتی می‌فرمایند: «کسی که زائری از زائران امام حسین (ع) را پذیرایی کند، گویا رسول خدا (ص) را پذیرایی کرده است.» همچنین در روایات متعدد آمده است که برآوردن نیاز مؤمن و خدمت به او از برترین عبادت‌هاست و خداوند برای چنین عملی پاداشی عظیم مقرر کرده است.

غلامی تصریح کرد: راهپیمایی اربعین تنها یک اجتماع میلیونی نیست، بلکه مدرسه‌ای برای ترویج ایثار، مواسات، خدمت بی‌منت و همدلی میان مسلمانان است و موکب‌ها نیز جلوه‌ای از همین فرهنگ حسینی هستند که بدون چشمداشت و تنها برای رضای خدا به زائران خدمت می‌کنند.

وی در پایان با قدردانی از مشارکت مردم و خادمان موکب شهدای گمنام بندرخمیر گفت: اگر امروز شاهد شکوه بی‌نظیر اربعین هستیم، بخش مهمی از آن مرهون حضور خالصانه مردمی است که با عشق به امام حسین (ع) دارایی، وقت و توان خود را وقف خدمت به زائران کرده‌اند و این فرهنگ، سرمایه‌ای ارزشمند برای جهان اسلام به شمار می‌رود.