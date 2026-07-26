https://mehrnews.com/x3cFQJ ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ کد مطلب 6900067 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ بسته خبری شبانه ۴ مردادماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۴ مردادماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 16 MB کد مطلب 6900067 کپی شد مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ نقش سیستان و بلوچستان در زنجیره تولید میگوی کشور واکسیناسیون یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام سبک در سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان؛ محور دیپلماسی اقتصادی ایران با پاکستان و افغانستان روزانه بیش از ۱۵۰۰ زائر اربعین در بندرخمیر پذیرایی میشوند برچسبها زاهدان بسته خبری واکسیناسیون
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