ثبت ۱۱۵ هزار تردد در مهران از بامداد تا ساعت ۱۸ امروز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در نقطه صفر مرزی مهران، با اشاره به حجم بالای تردد زائران اربعین، اظهار کرد: تاکنون ۱۱۵ هزار تردد در این مرز ثبت شده و مجموع ترددها نیز به ۶۶۰ هزار مورد رسیده است.

وی با تأکید بر آمادگی کامل زیرساخت‌های خدمات‌رسانی افزود: تمهیدات لازم برای تأمین و توزیع آب فراهم شده و خدمات‌رسانی به زائران به‌صورت بی‌وقفه در حال انجام است.

استاندار ایلام، مرز مهران را نخستین انتخاب زائران اربعین دانست و گفت: با توجه به استقبال گسترده زائران، تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی با تمام ظرفیت در حال خدمت‌رسانی در این مرز هستند.