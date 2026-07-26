به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در پیام تسلیت درگذشت خواهر حضرت آیت الله سید کاظم نور مفیدی تصریح کرد: امید است الطاف واسعه الهی مرهمی بر آلام بازماندگان بوده و روح آن مرحومه در جوار رحمت حق، قرین آرامش و آمرزش قرار گیرد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون
حضرت آیتالله سید کاظم نورمفیدی
در گذشت خواهر گرامی تان را به جنابعالی، بیت مکرم و عموم بازماندگان محترم تسلیت عرض کرده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره، رحمت و رضوان الهی و برای جنابعالی و سایر وابستگان، صبر و اجر مسئلت دارم.امید است الطاف واسعه الهی مرهمی بر آلام بازماندگان بوده و روح آن مرحومه در جوار رحمت حق، قرین آرامش و آمرزش قرار گیرد.
مسعود پزشکیان
رئیسجمهور اسلامی ایران
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