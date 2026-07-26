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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

پزشکیان در پیامی درگذشت خواهر آیت‌الله نورمفیدی را تسلیت گفت

پزشکیان در پیامی درگذشت خواهر آیت‌الله نورمفیدی را تسلیت گفت

رئیس جمهور کشورمان در پیامی با تسلیت درگذشت خواهر آیت الله نورمفیدی از درگاهم خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و رضوان الهی و برای وابستگان صبر و اجر مسالت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در پیام تسلیت درگذشت خواهر حضرت آیت الله سید کاظم نور مفیدی تصریح کرد: امید است الطاف واسعه الهی مرهمی بر آلام بازماندگان بوده و روح آن مرحومه در جوار رحمت حق، قرین آرامش و آمرزش قرار گیرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

حضرت آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی

در گذشت خواهر گرامی تان را به جنابعالی، بیت مکرم و عموم بازماندگان محترم تسلیت عرض کرده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره، رحمت و رضوان الهی و برای جنابعالی و سایر وابستگان، صبر و اجر مسئلت دارم.امید است الطاف واسعه الهی مرهمی بر آلام بازماندگان بوده و روح آن مرحومه در جوار رحمت حق، قرین آرامش و آمرزش قرار گیرد.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهور اسلامی ایران

کد مطلب 6900041

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