به گزارش خبرنگار مهر،آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای با اشاره به آیه ۶۷ سوره مائده اظهار کرد: خداوند در این آیه خطاب به پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید اگر آنچه را به تو ابلاغ شده، انجام ندهی، رسالتت را به انجام نرسانده‌ای؛ این آیه نشان می‌دهد که گاهی یک مسئولیت و یک اقدام در مقطعی خاص، اهمیت و جایگاهی دارد که کوتاهی در آن می‌تواند همه تلاش‌های گذشته را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: امروز نیز خبرنگاران و اهالی رسانه با چنین مسئولیتی مواجه هستند؛ ممکن است سال‌ها برای اطلاع‌رسانی و انجام وظیفه رسانه‌ای تلاش کرده باشند، اما شرایط کنونی کشور به‌گونه‌ای است که باید با دقت، هوشیاری و احساس مسئولیت بیشتری در میدان حضور داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با بیان اینکه شرایط امروز کشور با بسیاری از مقاطع گذشته قابل مقایسه نیست، اظهار کرد: کشور در موقعیتی ویژه و حساس قرار گرفته و رسانه‌ها باید متناسب با این شرایط، رسالت خود را به‌درستی انجام دهند.

نورمفیدی با اشاره به تقابل جبهه حق و باطل در شرایط کنونی گفت: در طول تاریخ، همواره انسان‌هایی در برابر ظلم و سلطه بیگانگان ایستاده‌اند و برای استقلال و عزت کشور مبارزه کرده‌اند، اما شرایط امروز ویژگی‌های متفاوتی دارد و ابعاد این تقابل گسترده‌تر شده است.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از مبارزات تاریخی ملت ایران خاطرنشان کرد: شخصیت‌هایی همچون امیرکبیر، میرزای شیرازی، شهید مدرس، مصدق، آیت‌الله کاشانی و دیگر چهره‌های اثرگذار تاریخ معاصر ایران، هر یک در مقطعی برای اصلاح امور کشور، مقابله با استعمار و جلوگیری از سلطه بیگانگان تلاش کردند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان ادامه داد: مبارزه با نفوذ و سلطه بیگانگان در تاریخ ایران سابقه‌ای طولانی دارد و ملت ایران همواره شخصیت‌هایی داشته که در برابر قدرت‌های خارجی و استبداد داخلی ایستادگی کرده‌اند، اما امروز با شرایطی مواجه هستیم که ابعاد میدان تقابل بسیار گسترده‌تر شده است.

نورمفیدی با تأکید بر اینکه میدان نبرد امروز تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود، گفت: در کنار میدان نظامی، میدان‌های دیگری نیز شکل گرفته که یکی از مهم‌ترین آنها میدان رسانه و روایت است؛ در این میدان، خبرنگاران و اهالی رسانه نقش مهمی در تبیین واقعیت‌ها و آگاهی‌بخشی به جامعه دارند.

وی افزود: رزمندگان در میدان نظامی با دشواری‌های فراوان ایستادگی می‌کنند و خستگی‌ناپذیر به وظیفه خود ادامه می‌دهند؛ در میدان رسانه نیز باید همین روحیه مسئولیت‌پذیری، دقت و پایداری وجود داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان تأکید کرد: خبرنگاران در شرایط فعلی باید بیش از گذشته مراقب باشند که روایت‌های نادرست و تحریف واقعیت‌ها بر افکار عمومی اثر نگذارد و بتوانند پیام درست و آگاهانه را به جامعه منتقل کنند.

نورمفیدی خاطرنشان کرد: امروز مسئولیت اهالی رسانه تنها انتشار خبر نیست، بلکه تبیین صحیح حوادث، آگاهی‌بخشی به مردم و کمک به حفظ انسجام جامعه نیز بخشی از رسالت آنان محسوب می‌شود و این مسئولیت در شرایط حساس، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.