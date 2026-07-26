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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰

موج صد و چهل و هشتم حضور رشتی ها در میدان

موج صد و چهل و هشتم حضور رشتی ها در میدان

رشت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم رشت در صد و چهل و هشتمین قرار شبانه را مشاهده می کنید.

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فیلم: زهرا پرنیا

کد مطلب 6900100

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