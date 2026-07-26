https://mehrnews.com/x3cFRp ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ کد مطلب 6900100 استانها گیلان استانها گیلان ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ موج صد و چهل و هشتم حضور رشتی ها در میدان رشت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم رشت در صد و چهل و هشتمین قرار شبانه را مشاهده می کنید. دریافت 6 MB فیلم: زهرا پرنیا کد مطلب 6900100 کپی شد مطالب مرتبط قرار صد و چهل و هفتم حضور رشتی ها در میدان موج یکصد و چهل و ششم حماسه حضور مردم رشت در میدان میدان داری لنگرودی ها به صد و چهل و هشتمین شب رسید قرار صد و چهل و پنجم رشتوندان در میدان صد و چهل و هشتمین راهپیمایی شبانه لاهیجانیها برای وطن موج صد و چهل و چهارم حماسه رشتی ها در میدان برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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