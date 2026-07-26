https://mehrnews.com/x3cFRx ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۳ کد مطلب 6900107 استانها گیلان استانها گیلان ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۳ میدان داری لنگرودی ها به صد و چهل و هشتمین شب رسید لنگرود- میدان داری مردم لنگرود برای خونخواهی رهبر شهید به صد و چهل و هشتمین شب رسید. دریافت 15 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6900107 کپی شد مطالب مرتبط صد و چهل و هشتمین اجتماع مردم شهرکرد در بعثت خیابان صد و چهل و هشتمین راهپیمایی شبانه لاهیجانیها برای وطن موج صد و چهل و هشتم حضور رشتی ها در میدان مشهد پیشگام در اجرای برنامههای کلان فرهنگی و تجمعات اجتماعی است تعاریف لایحه مقابله با جنایات بینالمللی مشخص شد حجت الاسلام حسینی اشکوری: ولایت پذیری شرط پیروزی است حجت الاسلام نقوی: مقاومت امروز ملت ایران ادامه مکتب عاشورا است برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب رهبر شهید شهرستان لنگرود
نظر شما