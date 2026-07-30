https://mehrnews.com/x3cHvT ۹ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۵ کد مطلب 6904045 استانها گیلان استانها گیلان ۹ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۵ صد و پنجاه و دومین قرار شبانه رشتیها در میدان رشت- در این ویدئو تصاویری از صد و پنجاه و دومین قرار شبانه رشتیها در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 9 MB فیلم: زهرا پرنیا کد مطلب 6904045 کپی شد مطالب مرتبط موج صد و پنجاه و یک حضور رشتوندان در میدان ضیاءآباد در یکصد و پنجاه و دومین شب؛ اجتماع مردم با پیام پایداری موج یکصد و پنجاه و سوم حضور رشتوندان در میدان پیام همبستگی و اتحاد سنندجیها در تجمعات شبانه برای حمایت از وطن پایمردی مردم رشت به ایستگاه ۱۵۰ رسید موج یکصد و پنجاه و چهارم حضور مردم رشت در میدان شهدای ذهاب قرار یکصد و چهل و نهم رشتی ها در میدان موج یکصد و پنجاه و پنجم مردم رشت در میدان شهدای ذهاب آوج در شب ۱۵۲؛ حضور مردم در امتداد شبهای ماندگار موج صد و چهل و هشتم حضور رشتی ها در میدان برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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