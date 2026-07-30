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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۵

صد و پنجاه و دومین قرار شبانه رشتی‌ها در میدان

صد و پنجاه و دومین قرار شبانه رشتی‌ها در میدان

رشت- در این ویدئو تصاویری از صد و پنجاه و دومین قرار شبانه رشتی‌ها در میدان را مشاهده می کنید.

دریافت 9 MB

فیلم: زهرا پرنیا

کد مطلب 6904045

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