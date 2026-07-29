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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸

موج صد و پنجاه و یک حضور رشتوندان در میدان

موج صد و پنجاه و یک حضور رشتوندان در میدان

رشت- در این ویدئو تصاویری از موج صد و پنجاه و یک حضور رشتوندان در میدان را مشاهده می کنید.

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فیلم: نرجس غلامپور

کد مطلب 6903348

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