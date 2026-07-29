https://mehrnews.com/x3cHcG ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸ کد مطلب 6903348 استانها گیلان استانها گیلان ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸ موج صد و پنجاه و یک حضور رشتوندان در میدان رشت- در این ویدئو تصاویری از موج صد و پنجاه و یک حضور رشتوندان در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 16 MB فیلم: نرجس غلامپور کد مطلب 6903348 کپی شد مطالب مرتبط پایمردی مردم رشت به ایستگاه ۱۵۰ رسید صد و پنجاه و دومین قرار شبانه رشتیها در میدان قرار یکصد و چهل و نهم رشتی ها در میدان موج یکصد و پنجاه و سوم حضور رشتوندان در میدان موج صد و چهل و هشتم حضور رشتی ها در میدان قرار صد و چهل و هفتم حضور رشتی ها در میدان نمایش اقتدار و حماسه مردم ارومیه در شبهای مقاومت ملی برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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