به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، مرکز دفاع از اسرای فلسطین در گزارشی افزود که بیشتر این بازداشتها در استانهای نابلس، طولکرم و الخلیل در کرانه باختری و از طریق یورش گسترده به منازل و ایجاد رعب و وحشت در میان اهالی این مناطق انجام شده است.
بر اساس این گزارش، نظامیان اشغالگر در جریان یورشهای خود به مناطق یاد شده به تخریب منازل و اموال مردم و بازجوییهای میدانی و شکنجه و بدرفتاری با آنان اقدام کردهاند.
گفتنی است که این یورشها با همراهی و همکاری شهرک نشینهای مسلح صهیونیست صورت گرفته است.
در گزارش مرکز دفاع از اسرای فلسطینی آمده است که این بازداشتها درچارچوب مجازات دسته جمعی و انتقام از ساکنان کرانه باختری انجام شده است.
این گزارش افزود: ادامه این بازداشتها و تجاوزها در حق غیرنظامیان، به منزله نقض آشکار قوانین بین المللی و حقوق بشر به شمار میرود.
مرکز دفاع از اسیران فلسطین از جامعه جهانی خواست از فلسطینی های ساکن کرانه باختری در برابر جنایتهای اشغالگران و صهیونیستهای شهرک نشین دفاع کند و به این جنایت ها و تجاوزگری ها پایان دهد.
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