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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۰۶

آماری از بازداشت فلسطینی‌ها در دو روز گذشته

آماری از بازداشت فلسطینی‌ها در دو روز گذشته

مرکز دفاع از اسرای فلسطین اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در دو روز گذشته بیش از ۱۲۰ شهروند فلسطینی را بازداشت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، مرکز دفاع از اسرای فلسطین در گزارشی افزود که بیشتر این بازداشت‌ها در استان‌های نابلس، طولکرم و الخلیل در کرانه باختری و از طریق یورش گسترده به منازل و ایجاد رعب و وحشت در میان اهالی این مناطق انجام شده است.

بر اساس این گزارش، نظامیان اشغالگر در جریان یورش‌های خود به مناطق یاد شده به تخریب منازل و اموال مردم و بازجویی‌های میدانی و شکنجه و بدرفتاری با آنان اقدام کرده‌اند.

گفتنی است که این یورش‌ها با همراهی و همکاری شهرک نشین‌های مسلح صهیونیست صورت گرفته است.

در گزارش مرکز دفاع از اسرای فلسطینی آمده است که این بازداشت‌ها درچارچوب مجازات دسته جمعی و انتقام از ساکنان کرانه باختری انجام شده است.

این گزارش افزود: ادامه این بازداشت‌ها و تجاوزها در حق غیرنظامیان، به منزله نقض آشکار قوانین بین المللی و حقوق بشر به شمار می‌رود.

مرکز دفاع از اسیران فلسطین از جامعه جهانی خواست از فلسطینی های ساکن کرانه باختری در برابر جنایت‌های اشغالگران و صهیونیست‌های شهرک نشین دفاع کند و به این جنایت ها و تجاوزگری ها پایان دهد.


کد مطلب 6900168

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