اصرار وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بر تشدید حملات به کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سیاست این رژیم در کرانه باختری «تهاجمی» است.

وی گفت که کابینه رژیم صهیونیستی در حال بررسی امکان تخلیه ساکنان برخی شهرک‌های فلسطینی در این منطقه، مشابه اقداماتی است که پیش‌تر در اردوگاه‌های شمال کرانه باختری انجام داده بود.

کاتز افزود: ارتش اسرائیل به عملیات نظامی خود در کرانه باختری ادامه می ‌دهد. گزینه‌ های مورد بررسی شامل اجرای اقدامات گسترده در مناطقی است که با تنش ‌ها و چالش‌ های امنیتی روبرو هستند.

اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در شرایطی است که یورش نظامی و بازداشت‌های ارتش این رژیم در کرانه باختری در هفته‌های اخیر افزایش یافته است.

همزمان، منابع فلسطینی نسبت به پیامدهای ادامه این تنش ‌ها هشدار داده و اعلام کرده ‌اند که تشدید درگیری‌ ها می ‌تواند تأثیرات منفی جدی بر وضعیت امنیتی و سیاسی منطقه بر جا بگذارد.