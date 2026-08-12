شرایط وخیم اسرای فلسطینی در زندان صهیونیستی «گانوت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه فلسطینی قدس نیوز، اداره امور اسرا و آزادگان فلسطین اعلام کرد شرایط معیشتی و انسانی در زندان «گانوت» همچنان به طور خطرناکی رو به وخامت است و اسرا در سایه تداوم اقدامات تنبیهی و محدودیتها، از ابتداییترین نیازهای زندگی محروم هستند.
بر اساس این گزارش، اداره زندانهای رژیم صهیونیستی تنها هر ۱۲ تا ۱۴ روز یک بار اجازه استفاده از ماشین لباسشویی را میدهد و در بسیاری از موارد لباسهای زیر و سایر لباسهای اسرا نیز تعویض نمیشود.
این مرکز افزود که اسرا به طور مستمر در معرض ضرب و شتم و سرکوب قرار دارند و همزمان از مراقبتهای پزشکی و حداقل وسایل شخصی نیز محروماند.
بر اساس این گزارش، ازدحام در سلولها به حدی است که در برخی اتاقها ۱۲ اسیر تنها ۱۰ تخت در اختیار دارند و دو نفر ناچارند روی زمین بخوابند. اداره زندان همچنین اسرا را مجبور میکند روی شکم بخوابند و پس از آمارگیری صبحگاهی، تشکهای آنان را تا آمارگیری عصر جمعآوری میکند.
بر اساس این گزارش، حتی وسایل ابتدایی مانند ماشین اصلاح و ناخنگیر نیز به اندازه کافی وجود ندارد و اسرا ناچارند امکانات محدود موجود را به صورت مشترک استفاده کنند.
اداره امور اسرا و آزادگان از نهادهای بینالمللی و بشردوستانه، به ویژه کمیته بینالمللی صلیب سرخ، خواست برای توقف فوری این نقضها و تضمین حداقل حقوق اسرا وارد عمل شوند.
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