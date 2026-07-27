به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمیفر در سخنانی ضمن تأکید بر استمرار مبارزه بیامان با پدیده سرقت و مخلان امنیت، اظهار داشت: همکاران سختکوش ما در سطح استان، با اشراف اطلاعاتی و اجرای طرحهای هدفمند در طول تیرماه ۱۴۰۵، موفقیتهای قابلتوجهی در مقابله با سارقان به دست آوردند.
وی با اعلام خبر انهدام هفت باند سرقت در ماه گذشته، افزود: در جریان عملیات دقیق پلیسی، ۲۱ سارق حرفهای به همراه چهار مالخر مرتبط با این باندها شناسایی و دستگیر شدند که این اقدامات منجر به کشف ۷۳ فقره انواع سرقت گردید.
فرمانده انتظامی لرستان در ادامه با اشاره به آمار کلی دستگیریها در ماه گذشته، تصریح کرد: مجموعه انتظامی استان در راستای پاکسازی نقاط جرمخیز و برخورد با سارقان، در مجموع ۵۸۶ سارق را در تیرماه سال جاری دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی کرده است.
سردار هاشمیفر با بیان اینکه کشف اموال مسروقه و بازگرداندن آن به مالباختگان از اولویتهای پلیس است، تصریح کرد: در این بازه زمانی، ۱۸۲ دستگاه وسیله نقلیه شامل ۶۶ دستگاه خودرو و ۱۱۶ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد که پس از طی مراحل قانونی و احراز هویت، به مالکان اصلی تحویل داده شدند.
وی با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، خطاب به هنجارشکنان، هشدار داد: تحرکات مجرمان در رصد کامل اطلاعاتی پلیس قرار دارد و برخورد پلیس با سارقان و مالخران، قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد بود. وی همچنین از تعامل سازنده مردم با پلیس در شناسایی متهمان قدردانی کرد.
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