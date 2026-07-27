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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

۲۱ سارق حرفه‌ای در لرستان دستگیر شدند

۲۱ سارق حرفه‌ای در لرستان دستگیر شدند

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری ۲۱ سارق حرفه‌ای در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر در سخنانی ضمن تأکید بر استمرار مبارزه بی‌امان با پدیده سرقت و مخلان امنیت، اظهار داشت: همکاران سخت‌کوش ما در سطح استان، با اشراف اطلاعاتی و اجرای طرح‌های هدفمند در طول تیرماه ۱۴۰۵، موفقیت‌های قابل‌توجهی در مقابله با سارقان به دست آوردند.

وی با اعلام خبر انهدام هفت باند سرقت در ماه گذشته، افزود: در جریان عملیات دقیق پلیسی، ۲۱ سارق حرفه‌ای به همراه چهار مال‌خر مرتبط با این باندها شناسایی و دستگیر شدند که این اقدامات منجر به کشف ۷۳ فقره انواع سرقت گردید.

فرمانده انتظامی لرستان در ادامه با اشاره به آمار کلی دستگیری‌ها در ماه گذشته، تصریح کرد: مجموعه انتظامی استان در راستای پاک‌سازی نقاط جرم‌خیز و برخورد با سارقان، در مجموع ۵۸۶ سارق را در تیرماه سال جاری دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی کرده است.

سردار هاشمی‌فر با بیان اینکه کشف اموال مسروقه و بازگرداندن آن به مال‌باختگان از اولویت‌های پلیس است، تصریح کرد: در این بازه زمانی، ۱۸۲ دستگاه وسیله نقلیه شامل ۶۶ دستگاه خودرو و ۱۱۶ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد که پس از طی مراحل قانونی و احراز هویت، به مالکان اصلی تحویل داده شدند.

وی با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، خطاب به هنجارشکنان، هشدار داد: تحرکات مجرمان در رصد کامل اطلاعاتی پلیس قرار دارد و برخورد پلیس با سارقان و مال‌خران، قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد بود. وی همچنین از تعامل سازنده مردم با پلیس در شناسایی متهمان قدردانی کرد.

کد مطلب 6900341

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