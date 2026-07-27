به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی صبح دوشنبه در نشست تخصصی بررسی سایت فسیلی دهگلان که با حضور جمعی از استادان و متخصصان دیرینه‌شناسی دانشگاه‌های زنجان و کردستان برگزار شد، اظهار کرد: سایت فسیلی دهگلان به عنوان یکی از محوطه‌های ارزشمند دیرینه‌شناسی کردستان، در مسیر مطالعات تخصصی و نظام‌مند قرار گرفته است تا ابعاد علمی و ظرفیت‌های این گنجینه طبیعی بیش از گذشته مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به اهمیت علمی و تاریخی سایت فسیلی دهگلان اظهار کرد: این محوطه به دوران میوسن تعلق دارد و برآوردهای انجام شده قدمت آن را بین هفت تا ۹ میلیون سال تخمین می‌زند.

فرزاد زندی با بیان اینکه سایت فسیلی دهگلان از غنای قابل توجهی برخوردار است، افزود: ارزش و تنوع نمونه‌های موجود در این محوطه به اندازه‌ای است که می‌توان آن را از نظر ظرفیت‌های دیرینه‌شناسی با منطقه فسیلی مراغه مقایسه کرد.

وی ادامه داد: مطالعه دقیق و علمی این سایت می‌تواند به شناخت بهتر شرایط زیستی و محیطی گذشته کمک کرده و بخشی از پرسش‌ها و ابهامات موجود در حوزه دیرینه‌شناسی غرب آسیا را پاسخ دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به چگونگی شناسایی این محوطه فسیلی گفت: سایت دهگلان در جریان اجرای عملیات عمرانی و به صورت اتفاقی شناسایی شد و پس از آن، اهمیت و ظرفیت‌های آن مورد توجه قرار گرفت.

زندی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهی برای مطالعه این محوطه اظهار کرد: حفاظت از چنین میراث ارزشمند زمین‌شناختی نیازمند انجام مطالعات دقیق، مستمر و مبتنی بر روش‌های علمی است و در این مسیر، همکاری با مراکز علمی معتبر کشور دنبال می‌شود.

وی افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان تلاش دارد روند شناسایی، مستندسازی و حفاظت از سایت فسیلی دهگلان را به صورت نظام‌مند پیش ببرد تا ضمن جلوگیری از آسیب به این میراث طبیعی، زمینه برای انجام مطالعات تخصصی و بهره‌گیری علمی از ظرفیت‌های آن فراهم شود.

سایت فسیلی دهگلان با توجه به قدمت چند میلیون ساله و برخورداری از شواهد ارزشمند مربوط به دوران میوسن، می‌تواند به یکی از کانون‌های مهم مطالعات دیرینه‌شناسی در منطقه تبدیل شود؛ ظرفیتی که تداوم پژوهش‌های دانشگاهی و توجه جدی به حفاظت از آن، نقش مهمی در معرفی جایگاه علمی و طبیعی کردستان خواهد داشت.

در این نشست محورهای مربوط به چگونگی آغاز مطالعات جامع، شناسایی ظرفیت‌های فسیلی و برنامه‌ریزی برای حفاظت از این محوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.