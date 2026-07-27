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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۷

گنجینه ۹ میلیون ساله دهگلان در مسیر مطالعات نظام‌مند دیرینه‌شناسی

گنجینه ۹ میلیون ساله دهگلان در مسیر مطالعات نظام‌مند دیرینه‌شناسی

سنندج- مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان از آغاز مطالعات نظام‌مند در سایت فسیلی دهگلان با قدمتی هفت تا ۹ میلیون ساله خبر داد و گفت:این محوطه از ظرفیت‌های مهم دیرینه‌شناسی غرب آسیا برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی صبح دوشنبه در نشست تخصصی بررسی سایت فسیلی دهگلان که با حضور جمعی از استادان و متخصصان دیرینه‌شناسی دانشگاه‌های زنجان و کردستان برگزار شد، اظهار کرد: سایت فسیلی دهگلان به عنوان یکی از محوطه‌های ارزشمند دیرینه‌شناسی کردستان، در مسیر مطالعات تخصصی و نظام‌مند قرار گرفته است تا ابعاد علمی و ظرفیت‌های این گنجینه طبیعی بیش از گذشته مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به اهمیت علمی و تاریخی سایت فسیلی دهگلان اظهار کرد: این محوطه به دوران میوسن تعلق دارد و برآوردهای انجام شده قدمت آن را بین هفت تا ۹ میلیون سال تخمین می‌زند.

فرزاد زندی با بیان اینکه سایت فسیلی دهگلان از غنای قابل توجهی برخوردار است، افزود: ارزش و تنوع نمونه‌های موجود در این محوطه به اندازه‌ای است که می‌توان آن را از نظر ظرفیت‌های دیرینه‌شناسی با منطقه فسیلی مراغه مقایسه کرد.

وی ادامه داد: مطالعه دقیق و علمی این سایت می‌تواند به شناخت بهتر شرایط زیستی و محیطی گذشته کمک کرده و بخشی از پرسش‌ها و ابهامات موجود در حوزه دیرینه‌شناسی غرب آسیا را پاسخ دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به چگونگی شناسایی این محوطه فسیلی گفت: سایت دهگلان در جریان اجرای عملیات عمرانی و به صورت اتفاقی شناسایی شد و پس از آن، اهمیت و ظرفیت‌های آن مورد توجه قرار گرفت.

زندی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهی برای مطالعه این محوطه اظهار کرد: حفاظت از چنین میراث ارزشمند زمین‌شناختی نیازمند انجام مطالعات دقیق، مستمر و مبتنی بر روش‌های علمی است و در این مسیر، همکاری با مراکز علمی معتبر کشور دنبال می‌شود.

وی افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان تلاش دارد روند شناسایی، مستندسازی و حفاظت از سایت فسیلی دهگلان را به صورت نظام‌مند پیش ببرد تا ضمن جلوگیری از آسیب به این میراث طبیعی، زمینه برای انجام مطالعات تخصصی و بهره‌گیری علمی از ظرفیت‌های آن فراهم شود.

سایت فسیلی دهگلان با توجه به قدمت چند میلیون ساله و برخورداری از شواهد ارزشمند مربوط به دوران میوسن، می‌تواند به یکی از کانون‌های مهم مطالعات دیرینه‌شناسی در منطقه تبدیل شود؛ ظرفیتی که تداوم پژوهش‌های دانشگاهی و توجه جدی به حفاظت از آن، نقش مهمی در معرفی جایگاه علمی و طبیعی کردستان خواهد داشت.

در این نشست محورهای مربوط به چگونگی آغاز مطالعات جامع، شناسایی ظرفیت‌های فسیلی و برنامه‌ریزی برای حفاظت از این محوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6900346

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