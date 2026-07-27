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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

سقوط پژو از پل در محور آرادان - سرخه با ۲ مصدوم

سقوط پژو از پل در محور آرادان - سرخه با ۲ مصدوم

آرادان- رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان آرادان از سقوط پژو ۴۰۵ از پل در این شهرستان خبر داد و گفت: این حادثه باعث مصدومیت دو نفر شد.

سامان گلوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه برای یک خودروی سواری در آرادان خبر داد و ابراز کرد: همزمان با روز دوشنبه گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ از پل در محور آرادان به سرخه گزارش شد

وی با بیان اینکه این حادثه در کیلومتر ۵۳ جاده مذکور رخ داد، افزود: بلافاصله عوامل امدادی و اورژانس به منطقه اعزام شدند.

رئیس هلال احمر آرادان همچنین گفت: تیم‌ امدادی پایگاه ده نمک با ست نجات و آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند

گلوری با بیان اینکه این حادثه دو مصدوم برجای گذاشت که پس از رها سازی به بیمارستان منتقل شدند.

کد مطلب 6900551

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